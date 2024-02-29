الخميس 29 فبراير 2024
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محافظات

السجن المشدد 3 سنوات لسائق متهم بتعاطي المخدرات في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الرابعة برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنية لسائق لأحرازه بقصد التعاطى مواد مخدرة"حشيش" وقيادته السيارة تحت تأثير المخدر بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٠٨٥٩ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثانى والمقيدة برقم ٢٨٤٨ لسنة ٢٠٢٣ كلى جنوب بنها، بإتهام "علاء س م" ٣٣ سنة - سائق - مقيم للدقى - القاهرة، لأنه في يوم ١٣ / ٨ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، أحرز بقصد التعاطي جوهرًا مخدرًا "الحشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقاد مركبة آلية تحت تأثير المخدر - موضوع الإتهام عاليه - على النحو المبين بالأوراق.

وتابع أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد إرتكب الجناية والجنحة المؤتمتين بالمواد ۱، ۲، ۳۷ / ۱ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول المستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦۰۰ لسنة ۲۰۲۳ والمواد ۱، ۳، ٤، ٦٦، ٧٦ / ١، ٤ من القانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ المعدل بالقانون رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٤.

شهد شاهد الواقعة: "إبراهيم م ن" ٢٨ سنة - نقيب شرطة - ضابط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة - أنه حال تواجده بالحملة المرورية إستوقف المتهم حال قيادته المركبة آلية وبدت عليه علامات الإرتباك وعدم الإتزان فطلب منه أخذ عينة بول لفحصها فلم يعارض وتبين إيجابية نتيجة التحليل بواسطة الكاشف الإستدلالى المعتمد بتعاطيه للمواد المخدرة فضبطه وعزى قصده تعاطى المواد المخدرة.

محافظ القليوبية جنايات بنها حبس سائق تعاطي المخدرات شبرا الخيمة

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