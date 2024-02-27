محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بقرية أجهور بطوخ

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، معرض "أهلاً رمضان" بقرية أجهور الكبرى، التابعة لمركز ومدينة طوخ" وتفقد أحد المصانع المتخصصة في تعبئة وتغليف المواد الغذائية، وذلك في إطار جهود المحافظة لمحاربة غلاء الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ويضم المعرض الذي تنظمه مديرية التموين، بالتعاون مع عدد من كبرى شركات ومصانع الأغذية، مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و35% عن أسعار السوق المحلية.

وأكد المحافظ أهمية هذه المعارض في تخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لزيادة عدد المعارض وتغطية جميع مدن ومراكز المحافظة.

وأشاد المحافظ بتنوع المنتجات المعروضة بجودة عالية، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وطالب المحافظ المواطنين بالتأكد من جودة المنتجات قبل الشراء، لافتًا إلى أن هناك لجانا رقابية تقوم بمتابعة المعارض، للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة، مطالبا أيضا بتوفير السلع دائما ومنع ازدحام المواطنين أمام وداخل تلك المعارض.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية وتوافر جميع الأصناف التي يحتاجون إليها وعلى رأسها الزيت والسكر والسمن والفول والعدس والدقيق والمكرونة والأرز والتمر وقمر الدين وياميش رمضان.

وعلى هامش افتتاح المعرض تفقد المحافظ أحد المصانع لتعبئة وتغليف السلع الغذائية كالسكر والأرز والدقيق والزيت، حيث تفقد الهجان خطوط الإنتاج وأثنى المحافظ على جودة الإنتاج ووجود كميات كبيرة من السلع كمخزون يتم توزيعه بمدن ومراكز المحافظة المختلفة لسد احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ بتخفيض الأسعار على التجار والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر.

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ والأستاذ عيد عبد الله مدير مديرية التموين بالقليوبية.