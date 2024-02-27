الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بقرية أجهور بطوخ

جريدة الدستور

افتتح اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الثلاثاء، معرض "أهلاً رمضان" بقرية أجهور الكبرى، التابعة لمركز ومدينة طوخ" وتفقد أحد المصانع المتخصصة في تعبئة وتغليف المواد الغذائية، وذلك في إطار جهود المحافظة لمحاربة غلاء الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

ويضم المعرض الذي تنظمه مديرية التموين، بالتعاون مع عدد من كبرى شركات ومصانع الأغذية، مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20% و35% عن أسعار السوق المحلية.

وأكد المحافظ أهمية هذه المعارض في تخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لزيادة عدد المعارض وتغطية جميع مدن ومراكز المحافظة.

وأشاد المحافظ بتنوع المنتجات المعروضة بجودة عالية، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وطالب المحافظ المواطنين بالتأكد من جودة المنتجات قبل الشراء، لافتًا إلى أن هناك لجانا رقابية تقوم بمتابعة المعارض، للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة، مطالبا أيضا بتوفير السلع دائما ومنع ازدحام المواطنين أمام وداخل تلك المعارض.

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين، الذين عبروا عن سعادتهم بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية وتوافر جميع الأصناف التي يحتاجون إليها وعلى رأسها الزيت والسكر والسمن والفول والعدس والدقيق والمكرونة والأرز والتمر وقمر الدين وياميش رمضان.

وعلى هامش افتتاح المعرض تفقد المحافظ أحد المصانع لتعبئة وتغليف السلع الغذائية كالسكر والأرز والدقيق والزيت، حيث تفقد الهجان خطوط الإنتاج وأثنى المحافظ على جودة الإنتاج ووجود كميات كبيرة من السلع كمخزون يتم توزيعه بمدن ومراكز المحافظة المختلفة لسد احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ بتخفيض الأسعار على التجار والمشاركة في المعارض التي تقيمها المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة، كما وجه بالالتزام بالمواصفات القياسية للمنتج وتدوين صلاحية الإنتاج والسعر على العبوة بشكل ظاهر.

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ والأستاذ عيد عبد الله مدير مديرية التموين بالقليوبية.

محافظ القليوبية اهلا رمضان مدينة طوخ منطقة أجهور الكبرى افتتاح معرض

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد المستشفيات لمتابعة انتظام العمل والتعرف على المشكلات وحلها للمرضى

محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الخدمية بالقناطر الخيرية

رئيس جامعة بنها يستقبل فرق الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

بالأسماء.. إصابة 25 فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بالبحيرة

محافظ القليوبية يتفقد رصف الطرق والشوارع بشبرا الخيمة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال النظافة بمدينتى الخصوص وشبرا الخيمة

وزير التعليم العالى يكرّم جامعة بنها لتقدمها بالتصنيف العربى للجامعات

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

القصة الكاملة لمقتل شاب على يد مراهقين في كرداسة

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة