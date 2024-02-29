الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"تقدر من غيرها".. ندوة توعوية للحد من مخاطر الإدمان بـ"تجارة بنها"

ندوة توعوية بعنوان
ندوة توعوية بعنوان "تقدر من غيرها" للحد من مخاطر الإدمان

عقدت كلية التجارة جامعة بنها بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان ندوة توعوية بعنوان "تقدر من غيرها" بالتعاون مع الصحة النفسية بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق مع الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وتناولت الندوة توعية الطلاب بمخاطر الإدمان وأثاره السلبية على صحة الفرد والمجتمع، كما تناولت الضغوط النفسية من ناحية أسبابها  وآليات التخلص منها.

كما تناولت الندوة مشكلات سن المراهقة لدى الشباب وكيفية التعامل معه من أجل بناء جيل واعي وقادر على النهوض بالمجتمع.

جامعة بنها كلية التجارة الصحة النفسية علاج الإدمان ندوة توعوية

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