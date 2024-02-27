محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية الشاملة بمركز شباب كفرالحصافة

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، القافلة الطبية الشاملة بمركز شباب كفر الحصافة بمركز شبين القناطر بحضور ممثلين من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجمعية صناع الخير والتي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات برئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع جمعية صناع الخير للتنمية ومديرية الصحة بالقليوبية، حيث ستقوم الجمعية بالتكفل بتوفير الأطباء والنظارات الطبية والعمليات الجراحية بالمجان لتوقيع الكشف المجاني وتقديم العلاج بالمجان للأهالي.

ورافق المحافظ خلال جولته، ممثلون عن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة وخالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية داخل المحافظة.

واطلع المحافظ على الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة لأهالي القرية، والتي تشمل الكشف الطبي في تخصصات العيون والرمد وأمراض السكري والأنيميا ومكافحة مسببات فقدان البصر والقدم السكري، وصرف الأدوية بالمجان، وإجراء الفحوصات الطبية المتنوعة، وتوفير نظارات طبيه بالمجان.

وأكد “الهجان” على أهمية القوافل الطبية في توفير الخدمة الطبية للمواطنين في المناطق النائية، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير الخدمات الصحية للمواطنين بأعلى جودة، مشيدا بجهود مديرية الصحة في تنظيم القافلة، مثمنًا دور الأطباء والفريق الطبي المشارك في تقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية.

وأضاف محافظ القليوبية أن القوافل المتكاملة الجاري تنفيذها تأتي ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة لتنمية الإنسان بالتوازي مع المشروعات الخدمية ومشروعات البنية التحتية التي تشهدها قرى مركز شبين القناطر، في إطار فعاليات مبادرة حياة كريمة والتى تستهدف تكثيف القوافل الطبية والعلاجية المجانية بالقرى الأكثر احتياجا من أجل خدمة وعلاج المرضى.

كما التقى المحافظ عددا من أهالي القرية واستمع إلى مطالبهم، ووعدهم بالعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.