الأحد 03 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يؤكد ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة والتأهيل لسوق العمل

رئيس جامعة بنها..
رئيس جامعة بنها.. ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة والتأهيل

قام الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بالمشاركة في برنامج "قيادات الجامعات المصرية" الذي نظمته هيئة فولبرايت في نسخته الخامسة بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، ورؤساء الجامعات. 

وأكد "الجيزاوي" أن البرنامج جاء بعنوان "من المختبرات إلى السوق: الابتكار وريادة الأعمال والتوظيف"، واستعرض دور الجامعة في رعاية المبتكرين ورواد الأعمال وإنشاء الحاضنات التكنولوجية لجعل الابتكار جزءًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المحلي والقومي. 

وأكد رئيس الجامعة على دعم القيادة السياسية للتعليم والبحث العلمي باعتبارهما محركًا للاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030، والاهتمام بربط محتويات ومخرجات الأبحاث العلمية بالصناعة والتأهيل لسوق العمل المحلي والدولي. 

يُذكر أن برنامج "قيادات الجامعات المصرية" هو منحة مقدمة من هيئة فولبرايت لرؤساء الجامعات، حيث تُعد هيئة فولبرايت من أكبر وأقدم الهيئات في منطقة الشرق الأوسط.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى الجامعات المصرية برنامج قيادات الجامعات رعاية المبتكرين

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل بنها

محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بقرية ميت عاصم فى بنها

جامعة بنها تحصد كأس بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم

محافظ القليوبية يتفقد انتظام أعمال النظافة بمدينتى الخصوص وشبرا الخيمة

تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة قتل سائق وإصابة آخرين فى القليوبية

السجن المشدد 3 سنوات لسائق متهم بتعاطي المخدرات في القليوبية

"تقدر من غيرها".. ندوة توعوية للحد من مخاطر الإدمان بـ"تجارة بنها"

خلال جولته بشبين القناطر.. "الهجان" يأمر بإزالة شونة لتخزين مواد البناء

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 3 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

انفراجة كبيرة بالمفاوضات.. هل تنجح مباحثات مصر فى وقف حرب غزة؟

وزير الزراعة يوافق على صرف 307 ملايين جنيه تمويلا جديدًا للمشروع القومى للبتلو

سعر الذهب اليوم الأحد 2024/3/3 بالجنيه المصرى والدولار

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

كام أمشير اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ القبطي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"مقاومة الجدار والاستيطان": 1195 اعتداء للاحتلال ومستعمريه خلال فبراير

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين