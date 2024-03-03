رئيس جامعة بنها يؤكد ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة والتأهيل لسوق العمل

قام الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، بالمشاركة في برنامج "قيادات الجامعات المصرية" الذي نظمته هيئة فولبرايت في نسخته الخامسة بمدينة الغردقة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، ورؤساء الجامعات.

وأكد "الجيزاوي" أن البرنامج جاء بعنوان "من المختبرات إلى السوق: الابتكار وريادة الأعمال والتوظيف"، واستعرض دور الجامعة في رعاية المبتكرين ورواد الأعمال وإنشاء الحاضنات التكنولوجية لجعل الابتكار جزءًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المحلي والقومي.

وأكد رئيس الجامعة على دعم القيادة السياسية للتعليم والبحث العلمي باعتبارهما محركًا للاقتصاد القومي وتحقيق رؤية مصر 2030، والاهتمام بربط محتويات ومخرجات الأبحاث العلمية بالصناعة والتأهيل لسوق العمل المحلي والدولي.

يُذكر أن برنامج "قيادات الجامعات المصرية" هو منحة مقدمة من هيئة فولبرايت لرؤساء الجامعات، حيث تُعد هيئة فولبرايت من أكبر وأقدم الهيئات في منطقة الشرق الأوسط.