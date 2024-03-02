السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بقرية ميت عاصم في بنها

محافظ القليوبية يفتتح
محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلا رمضان بقرية ميت عاصم ببنها

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، معرض أهلا رمضان بقرية ميت عاصم بمركز بنها، لتوفير السلع بأسعار مخفضة والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى تفقد مصنعين لتعبئة المواد الغذائية لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الإنتاج بحضور عيد عبد الله أبوزيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وعدد من مسؤولي المحافظة والتموين. 

أكد محافظ القليوبية، أن هذا المعرض تنظمه مديرية التموين بالقليوبية بالتعاون مع عدد من كبرى شركات ومصانع الأغذية، ويتضمن المعارض  مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة حوالي 20% عن أسعار السوق المحلية، مؤكدا أهمية هذه المعارض في تخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان.

وأشاد المحافظ بتنوع المنتجات المعروضة بجودة عالية، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، مطالبا المواطنين بالتأكد من جودة المنتجات قبل الشراء.

وشدد المحافظ على أن هناك لجان رقابية تقوم بمتابعة المعارض للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة، مطالبا أيضا بتوفير السلع دائما ومنع ازدحام المواطنين أمام وداخل تلك المعارض.

توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية وتوافر جميع الأصناف التي يحتاجون إليها وعلى رأسها الزيت والسكر والسمن والفول والعدس والدقيق والمكرونه والأرز والتمر وقمر الدين وياميش رمضان.

وقال المحافظ إن هذا المعرض يعد الخامس الذي جرى افتتاحه على مستوى المحافظة حتى الآن،مضيفا أنه يجري توفير كافة السلع الغذائية والرمضانية داخل هذه المعارض لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها، ومحاربة الغلاء بالأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

أوضح أنه جاري التوسع في افتتاح وتجهيز معارض “أهلا رمضان” في باقي مدن المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، مع توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية داخل منافذ السلاسل التجارية والغذائية على مستوى المحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

محافظ القليوبية معرض أهلا رمضان قرية ميت عاصم السلع الغذائية افتتاح معرض

مواد متعلقة

جامعة بنها تحصد كأس بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم

محافظ القليوبية يتفقد انتظام أعمال النظافة بمدينتى الخصوص وشبرا الخيمة

تجديد حبس عاطل 15 يومًا بتهمة قتل سائق وإصابة آخرين فى القليوبية

السجن المشدد 3 سنوات لسائق متهم بتعاطي المخدرات في القليوبية

"تقدر من غيرها".. ندوة توعوية للحد من مخاطر الإدمان بـ"تجارة بنها"

خلال جولته بشبين القناطر.. "الهجان" يأمر بإزالة شونة لتخزين مواد البناء

محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية الشاملة بمركز شباب كفرالحصافة

محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بقرية أجهور بطوخ

الأكثر قراءة

بعد 5 أشهر على الحرب.. هل دمر الاحتلال الإسرائيلى قدرات حماس؟

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

تطورات مفاجئة بأزمة دفن حلمى بكر.. شقيقه يظهر فى الصورة

تطورات جديدة فى قضية "نيرة" طالبة العريش

موعد ومكان صلاة الجنازة على الموسيقار حلمي بكر

"البيض" يُثير أزمة على الطريق الدائرى.. ما القصة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود