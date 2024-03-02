محافظ القليوبية يفتتح معرض "أهلا رمضان" بقرية ميت عاصم في بنها

افتتح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، معرض أهلا رمضان بقرية ميت عاصم بمركز بنها، لتوفير السلع بأسعار مخفضة والاطمئنان على توافر السلع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن أسعارها وجودتها للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم، بالإضافة إلى تفقد مصنعين لتعبئة المواد الغذائية لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الإنتاج بحضور عيد عبد الله أبوزيد، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وعدد من مسؤولي المحافظة والتموين.

أكد محافظ القليوبية، أن هذا المعرض تنظمه مديرية التموين بالقليوبية بالتعاون مع عدد من كبرى شركات ومصانع الأغذية، ويتضمن المعارض مجموعة واسعة من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة حوالي 20% عن أسعار السوق المحلية، مؤكدا أهمية هذه المعارض في تخفيف العبء عن المواطنين خلال شهر رمضان.

وأشاد المحافظ بتنوع المنتجات المعروضة بجودة عالية، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية، مطالبا المواطنين بالتأكد من جودة المنتجات قبل الشراء.

وشدد المحافظ على أن هناك لجان رقابية تقوم بمتابعة المعارض للتأكد من التزامها بالأسعار المعلنة، مطالبا أيضا بتوفير السلع دائما ومنع ازدحام المواطنين أمام وداخل تلك المعارض.

توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية

وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية وتوافر جميع الأصناف التي يحتاجون إليها وعلى رأسها الزيت والسكر والسمن والفول والعدس والدقيق والمكرونه والأرز والتمر وقمر الدين وياميش رمضان.

وقال المحافظ إن هذا المعرض يعد الخامس الذي جرى افتتاحه على مستوى المحافظة حتى الآن،مضيفا أنه يجري توفير كافة السلع الغذائية والرمضانية داخل هذه المعارض لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضبط الأسعار والحد من ارتفاعها، ومحاربة الغلاء بالأسواق، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

أوضح أنه جاري التوسع في افتتاح وتجهيز معارض “أهلا رمضان” في باقي مدن المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المدن، ومديرية التموين، والغرفة التجارية، مع توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية داخل منافذ السلاسل التجارية والغذائية على مستوى المحافظة لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.