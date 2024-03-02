السبت 02 مارس 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل بنها

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة بنها

تفقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه المحاسب محمد مرعي، رئيس مدينة بنها، أعمال تطوير وتجميل ثلاث جزر بمدخل مدينة بنها على الطريق الزراعي بمطلع ومنزل طريق المنصورة، وذلك ضمن خطة إعادة الشيء إلى أصله.
وأكد محافظ القليوبية أنه جارٍ وضع بلاط الانترلوك بالإضافة إلى وضع شعار المحافظة، كما سيتم زراعتها بـ١٠ نخلات ملوكي و٢٥٠ زهرة بألوان مختلفة و١٦٠ زهرة جلبرة و٥٧ شجرة ليمونية كنباتات زينة مختلفة لتكون متنفسًا للمواطنين.

ووجه المحافظ بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وسقي الأشجار بانتظام وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية، موجهًا بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

كما أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في نطاق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 
جاء ذلك خلال جولة ميدانية بمدينة شبين القناطر، حيث لاحظ المحافظ وجود شونة مواد بناء على الأرض الزراعية بنطاق قرية كفر شبين، وعلى الفور وجه بإزالتها ومصادرة جميع مواد البناء بها ومتعلقاتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما حرص المحافظ على الإشراف على عملية الإزالة بنفسه مشددا على ضرورة تكثيف دوريات المتابعة لمنع مثل هذه المخالفات.

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