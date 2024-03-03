اكتشاف تابوت أثناء أعمال حفر إنشاء مستشفى بنها الجامعي

اكتشفت الشركة المنفذة لمشروع إنشاء المستشفى الجامعي الجديد ببنها وجود تابوت بموقع إنشاء مستشفى جامعي جديد، وتبين أنه يعود إلى مقبرة قديمة تعود لحاكم بنها منذ عام 2460 قبل الميلاد.

وتم نقل التابوت (يزن 50 طنًا من الكتل الحجرية المنقوشة) بموافقة من المجلس الأعلى للآثار بعد تجهيز مكان مناسب.

وأكد الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، أن مشروع إنشاء المستشفى الجديد يتم تنفيذه على قطعة أرض بمساحة 9033 متر مربع، وسيتضمن 450 سريرًا.

وسيتم في المرحلة الأولى هدم وإزالة جميع المباني الموجودة في الموقع المقترح للمستشفى، ثم إعداد واعتماد البرنامج الوظيفي والتصميمات والرسومات التنفيذية وكراسة الشروط والمواصفات، بالإضافة إلى إعداد برنامج زمني تفصيلي للتنفيذ والحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة. يشرف على هذا العمل الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها.