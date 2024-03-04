جامعة بنها تختار عميد كلية الطب البيطرى

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البيطري.

وضمت اللجنة الدكتور شعبان طه إبراهيم، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور السعيد الشربيني السعيد، بجامعة المنصورة، والدكتور محمد محمود الدسوقي، بجامعة السويس، والدكتور ياقوت عبدالفتاح السنوسي، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد رئيس جامعة بنها حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقًا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وبمنتهى الشفافية والحيادية.

كما أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن استقبال الجامعة وفد جامعة كيل البريطانية الذي ضم الدكتورة ينج يانج، أستاذ المواد الحيوية وزراعة الأنسجة، والدكتور جيانبير دي ليفا، أستاذ البيولوجيا الجزيئية، والدكتور فينوج جورج، أستاذ الخلايا الجذعية، والدكتور نيكولاس راج، أستاذ الهندسة الحيوية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وأكد "الجيزاوي" أن التعاون بين كلية الطب البشري بالجامعة وجامعة كيل البريطانية إحدى الجامعات الرائدة على مستوى العالم يأتي في إطار دور الجامعة وجهودها المختلفة لتطوير برامجها واستحداث برامج دراسية جديدة بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وتحقيق الإسهام الفعال في خدمة المجتمع ومواكبة متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب بجامعة بنها، أن الزيارة تأتي في إطار تنفيذ أنشطة المشروع الممول من المركز الثقافي البريطاني لدراسة إنشاء برنامج دراسي مشترك في مجال الطب التجديدي لطلبة البكالوريوس وطلبة الماجستير.