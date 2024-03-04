محافظ القليوبية يتفقد إحلال وإنشاء مدرستين بالقناطر الخيرية بـ68 مليون جنيه

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بمركز ومدينة القناطر الخيرية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع التعليم بإجمالي تكلفة 68 مليون جنيه، وذلك تمهيدًا للعام الدراسي الجديد.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إحلال وتجديد مبنى مدرسة الأمل للصم والبكم والمكون من أرضي ودورين ويشمل المبنى ٢٨ فصلا، وبلغت التكلفة الإجمالية للمدرسة ١٠ ملايين و٨٣٦ ألف جنيه، ومدة التنفيذ ٧ أشهر وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة ٧٢٪؜، وسوف يتم دخولها الخدمة بداية العام الدراسي الجديد.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء المدرسة اليابانية بقرية شبرا شهاب بمركز ومدينة القناطر الخيرية بواقع 28 فصلا بتكلفة 58 مليون جنيه، والتي تقام على مساحة 8922م2، وتتكون من 3 مبان مُتصلة منها 2 مبنى أرضي وأربع طوابق ومبنى دائري مكون من طابق واحد خاص بالفصول الابتدائي والإعدادي والثانوي، ومدة التنفيذ ١١ شهرًا وسوف يتم دخولها الخدمة بداية العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ القليوبية أنه يأتي إنشاء المدرسة ضمن مجموعة المدارس اليابانية التي تم إنشاؤها بقرار من وزير التربية والتعليم ببدء إنشاء المدارس المصرية اليابانية في جميع المحافظات، وهي مدارس رسمية نموذجية تسمى المدارس المصرية اليابانية تطبق المناهج المصرية بجانب الأنشطة المعروفة بالتوكاتسو والخاصة بتعديل بعض السلوكيات بجميع مراحل التعليم، "رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي" وتعتبر المدرسة الثالثة على مستوى المحافظة، والأولى بمدينة العبور والثانية بمدينة بنها.

وأضاف أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل. وأوضح أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم وتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب باعتباره قاطرة البناء والتنمية المستدامة والسبب الرئيسي لتقدم وبناء المجتمع.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق ماهر رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية وسماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير عام الأبنية التعليمية بالقليوبية وعدد من المسئولين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية.