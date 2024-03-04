الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز

محافظات

جامعة بنها تشارك بقافلة طبية بحى الدويقة ضمن تحالف إقليم القاهرة الكبرى

قافلة طبية بحى الدويقة
قافلة طبية بحى الدويقة

شاركت جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس الجامعة، بقافلة طبية بحى الدويقة الجديدة بمنشية ناصر وذلك فى إطار جهود تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى لإطلاق مجموعة من  القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجا، لراحة وخدمة المواطنين وتوفير خدمات الكشف والعلاج وإجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة على نفقة الدولة 

أبرز التخصصات المشاركة في القافلة الطبية

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات أمراض النساء والتوليد، الأطفال، الباطنة العامة، كما شارك فيها أطباء وصيدلة وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.
وتم الكشف الطبي على 228 حالة من الأهالي وصرف العلاج مجانا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

 تحالف إقليم القاهرة الكبرى

يذكر أن تحالف إقليم القاهرة الكبرى يأتي ضمن تحالفات الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة وذلك ضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والذي يضم عدد من الجامعات منها " بنها والقاهرة، وعين شمس، وحلوان، والأزهر ".

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب  والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية.

قافلة طبية بقرية كفر الجمال بمركز طوخ

 كما نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية كفر الجمال بمركز طوخ وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات بنها الجامعية، وإشراف الدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي للمستشفيات 

وشارك فى القافلة أطباء في تخصصات (جراحة العظام  ، الأطفال، أمراض الباطنة)، كما شارك فيها أطباء صيادلة وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية.

وقامت القافلة بتوقيع الكشف الطبي على 317 حالة مرضية من اهالى القرية فى مختلف التخصصات الطبية وصرف العلاج بالمجان كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات اللازمة وإجراء العمليات اللازمة حسب الحالة المرضية.

جامعة بنها قافلة طبية تحالف الجامعات ناصر الجيزاوى منشية ناصر

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