ضبط تشكيل عصابي لسرقة أعمدة الإنارة من الشوارع في القليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على تشكيل عصابى تخصص في سرقة أعمدة الإنارة من على الطرق بمدينة الخانكة وبيعها لتجار الخردة، وتم ضبط مخزنين لبيع وشراء الخردة والتحفظ على 17 عمود، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت البلاغات تعددت أمام اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية من العديد من المواطنين بقيام مجهولين بسرقة أعمدة الإنارة ليلًا من على أحد الطرق في الخانكة ليلًا.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب وقائع السرقات 4 عاطلين لهم معلومات جنائية كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص في سرقة أعمدة الإنارة على فترات من على الطرق في الخانكة وتحمليها على سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم.

وفي أحد الأكمنة ألقى القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الوقائع وأرشدوا عن السيارة المستخدمة وبعض معدات الإصلاح المستخدمين في الواقعة، وأضافوا بتصرفهم فـى المسروقات بالبيع لدى عميليهما سيئى النية مالكى مخزنين خردة "لهما معلومات جنائية" أمكن ضبطهما وأرشدا عن 6 أعمدة إنارة كاملة و11 عامود إنارة مقطعين لأجزاء، وتولت النيابة العامة التحقيق.