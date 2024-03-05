الثلاثاء 05 مارس 2024
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محافظات

رئيس جامعة بنها: توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب الوافدين

لقاء رئيس جامعة بنها
لقاء رئيس جامعة بنها مع الطلاب

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على جودة الخدمة التعليمية المقدمة لأبنائنا الطلاب من خلال إكساب الطلاب المعارف والمهارات، والتى تسهم فى بناء قدراتهم وتؤهلهم للالتحاق بسوق العمل على كافة المستويات لتناسب وظائف المستقبل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده الدكتور ناصر الجيزاوى مع عدد من الطلبة الوافدين بسلطنة عمان، وذلك لمناقشة الاقتراحات التي يقدمها الطلاب حول البرامج الدراسية والمشكلات التي تواجههم أثناء الدراسة في الجامعة وكلياتها، وبحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد يوسف مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة على توفير جميع سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب الوافدين من خلال توفير بيئة تعليمية متميزة ومحفزة للطلاب الوافدين، باعتبارهم سفراء لجامعة بنها وبلدهم في جميع أنحاء العالم.

من جانبه قال الدكتور تامر سمير إن الجامعة أعدت برنامج للإرشاد الأكاديمي والنفسى للطلاب الوافدين بهدف تقديم الخدمة الإرشادية للطلاب، ومساعدة الطلاب في الوصول إلى المعلومات الأكاديمية التي يحتاجونها، والتعرف على الأنظمة المتعلقة بالجانب الأكاديمي في المقررات وما يتصل مباشرة بدراسة الطالب، وتمكين الطلاب من عرض مشاكلهم واستفساراتهم الخاصة في سرية تامة، بالإضافة الى برنامج الدعم النفسي لتقديم المساعدة للطالب في التكيف مع البيئة الجامعية ومع اقرانهم المصريين داخل الجامعة.

كما افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب ورشتي "مهارات القصة القصيرة و"مهارات كتابة الشعر" بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة.

وأكد الدكتور تامر سمير حرص إدارة الجامعة على المتابعة المستمرة للفعاليات والأنشطة التي يقوم بها المركز لدعم وتشجيع مختلف الأنشطة الطلابية للطلاب المبتكرين والموهوبين في مختلف المجالات.


وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المركز يستهدف الموهوبين والنابغين والمبدعين من أبناء الجامعة، مشيرًا إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية للمركز، والتي جاء من ضمنها العمل على وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين مع إيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم.

جامعة بنها ناصر الجيزاوى الطلاب الوافدين كليات الجامعة سوق العمل

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