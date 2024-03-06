محافظ القليوبية: استعدادات مشددة لاستقبال شهر رمضان

كلف اللوء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتكثيف الرقابة على الأسواق وتحسين الخدمات للمواطنين، مكلفًا بتكثيف المجهود استعدادًا لشهر رمضان الكريم، وضرورة تعاون رؤساء المراكز والمدن مع الغرفة التجارية، لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة والقرى الأكثر احتياجًا والأكبر في أعداد السكان، كعمل اجتماعي ووطني.



وشدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات اللازمة كل في اختصاصه، حيث تضمن دور الوحدات المحلية للمراكز والمدن إنشاء غرفة عمليات بالوحدات المحلية تضم مندوبين من التموين والطب البيطري والصحة والمياه والكهرباء لمواجهة أي مشاكل طارئة، على أن يتم الإعلان عن أرقام تليفونات تلك الغرف في أماكن واضحة بالوحدات المحلية وتكثيف الدور الرقابي بالمرور على الأسواق خاصة فيما يتعلق بمطابقة السلع للمواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفر السلع الأساسية، الاستعانة بشرطة المرافق في تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وعرض السلع وإخلاء الأرصفة بما يحقق سيولة المرور.

كما شدد على العمل على تشغيل وتفعيل دور نقاط الرقابة بالأسواق، والتي تضم مفتش تموين وطبيب بيطري ومفتش صحة وإدارى من الوحدة المحلية للحل الفوري لشكاوى المواطنين وردع التجار المتلاعبين بالأسعار، والسماح لعمل شوادر بجميع المراكز والقرى لعرض السلع لعدم زيادة الأسعار، وإتاحة الفرصة للجزارين بالمشاركة فى شوادر بيع اللحوم، مع تقديم خدمة نقل اللحوم بعد ذبحها بالمجازر إلى الشوادر على نفقة الطب البيطرى.

وأكد المحافظ أنه على مديرية التموين وقسم مباحث التموين "تكثيف الدور الرقابي للأجهزة الرقابية المختلفة لمراقبة أعمال المخابز والأسعار بالأسواق وضبط السلعة منتهية الصلاحية أو غير المعلومة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات، وكذا اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة، إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى أو مقترحات من المواطنين والعمل على حلها فورًا، الاهتمام بتوفير غاز البوتاجاز ومراقبة توزيعه وعمل النوبتجيات اللازمة لمواجهة أي تقصير أو نقص وحل أي مشاكل أولًا بأول، المرور على الأسواق العامة والمجمعات الاستهلاكية والأنشطة المختلفة للتأكد من وفرة السلع الأساسية المطابقة للمواصفات وانضباط الأسعار بالأسواق، العمل على تعديل مواعيد تشغيل المخابز لتتناسب مع شهر رمضان الكريم، والعمل على وفرة الخبز بصورة جيدة من حيث الوزن والمواصفات، التنسيق مع شركة بوتاجسكو لتوفير الكميات اللازمة من أسطوانات البوتاجاز لمراكز ومدن المحافظة حتى لا تحدث اختناقات في هذه السلعة وتدبير مخزن لاستلام حصة إضافية من أسطوانات البوتاجاز في بداية شهر رمضان، لتوفير السلعة للمواطنين، تدبير منافذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية الخاصة بالقوات المسلحة".



وتضمن دور مباحث التموين "عمل تقرير دوري كل ثلاثة أيام بالمتابعة اليومية والدورية بمتطلبات السوق واحتياجات جمهور المستهلكين، حتى يتم توفير السلعة المناسبة وتوقع الازمة قبل حدوثها في أي سلعة، وعمل حملات دورية مفاجئة وتكثيف الرقابة لضبط أسعار السوق".



وفي سياق متصل أوضح الهجان أنه على مديرية الطب البيطري تكثيف الحملات على محلات الجزارة والأسواق والمطاعم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الشئون الصحية، وتكثيف الحملات على محلات بيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع طبقًا للقانون رقم 70 لسنة 2009م، ومتابعة الإجراءات والضوابط اللازمة للسماح بفتح محال تداول الطيور تمهيدًا لتغيير النشاط إلى تداول لحوم طيور مجهزة مجمدة، والحد من إجازات الأطباء القائمين بالعمل في المجازر والمرور لتذليل الصعوبات التي تعترض سير العمل والمرور على ثلاجات اللحوم المجمدة بدائرة المحافظة، وإنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التابعة لها بجميع المراكز لتلقى أي شكاوى أو مقترحات من الجزارين والمواطنين والعمل على حلها فورًا، والتنبيه على الإدارات التابعة للمديرية بإيفاد دكتور بيطري ليقوم بالعمل في نقاط الرقابة الموجودة بأسواق مراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع مفتش تموين ومفتش صحة وإدارى من الوحدة المحلية، وذلك لحل مشاكل المواطنين.



وشدد على مديرية الصحة عمل نوبتجيات من الأطباء والأجهزة المعاونة بجميع المستشفيات والوحدات الصحية خصوصًا وقت الإفطار، لمواجهة أي حالات قد تطرأ للتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، التنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري والتموين لتكثيف الحملات المرورية على أماكن بيع المواد الغذائية واتخاذ كل الإجراءات الرادعة حيال المخالف منها.



كما تضمن دور قطاع الكهرباء إنشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات الكهرباء وهندسات الكهرباء بمراكز المحافظة، لمواجهة أي مشاكل طارئة والعمل على الحل الفوري لمشاكل المواطنين.



وشدد محافظ القليوبية على ضرورة تعزيز دور مديرية التضامن الاجتماعى في التوسع في الأبحاث الاجتماعية وصرف المساعدات للأسر الأكثر احتياجا في هذا الشهر الكريم، والتوسع في مجالات المساعدات المادية من جميع الجهات التي يمكنها صرف مساعدات مادية للمحتاجين، والتوسع في عمل مسابقات في حفظ القران الكريم وصرف مكافآت للمتسابقين خلال الشهر الكريم.

وفيما يخص دور مديرية الأوقاف تضمن "وضع أنوار على المساجد ابتهاجًا بجلالة هذا الشهر، عمل ندوات ثقافية ودينية ومحاضرات في المساجد وجميع المؤسسات والهيئات وفرق الأمن ومراكز الشباب والسجون، وتتم الاستعانة بكبار الأساتذة من علماء الأزهر الشريف والمفكرين لإلقاء المحاضرات في ملتقى فكرى واحد على مستوى المحافظة مع التنسيق بين الأزهر والأوقاف لعمل ندوات دينية لتوعية الشباب، توزيع المساعدات المالية للمحتاجين بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وحسب الاحتياجات الفعلية".

وبالنسبة لقطاعات (الثقافة– الشباب) فعليها إقامة الحفلات الرمضانية والمسابقات الدينية بقصر مديرية الثقافة وفروعها بالمراكز والمدن، وإقامة الدورات الرياضية الرمضانية بمراكز الشباب وكذا المسابقات الفنية المناسبة.



وشدد على إدارة المرور وشرطة المرافق الاهتمام بمراقبة الطرق والمواقف وإزالة إشغالات الطرق والباعة الجائلين سواء بالشوارع أو الميادين العامة، والعمل على سيولة المرور خاصة أثناء فترات الذروة.

كما أكد الهجان على شركة مياه الشرب والصرف الصحي إقامة غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات المياه، لمواجهة أي مشاكل طارئة والعمل على الحل الفوري لمشاكل المواطنين، ومواجهة أي مشاكل طارئة، على أن يتم الإعلان عنها فور وقوعها وسرعة التعامل معها لتوفير مياه الشرب للمواطنين والمخابز وخلافه.

