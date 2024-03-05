محافظ القليوبية يتابع حملة مكبرة لإزالة 5 طوابق ببرج مخالف فى طوخ

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية على طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مدينة بنها لمعاينة الأراضي الزراعية التي تم تبويرها أو إشغالها في غير النشاط الزراعي، حيث تم حصر تلك الأراضي وجار التجهيز لحملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لإزالتها فورا، واستعادة زراعتها مرة أخرى.

وأكد المحافظ، أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وإلزامهم برفع الرتش الموجود بها على نفقتهم، وإلزامهم بزراعتها مرة أخرى وعودتها إلى طبيعتها، مطالبا أيضا بإزالة الإشغالات الموجودة سواء كانت معارض سيارات أو مخازن خردة أو أي أنشطة أخرى غير زراعية، مشددا أن الحملة المكبرة التي تم تجهيزها سوف تتعامل مع كافة الإشغالات والتعديات الموجودة على حرم الطريق.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بالمتابعة الميدانية وضبط أي مخالفة في مهدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية في الحال ومنع أي تعديات جديدة.

وخلال جولته شهد محافظ القليوبية، أعمال إزالة 5 طوابق من برج مخالف بمدينة طوخ بحضور اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، وتبلغ مساحة البرج 640 مترًا مربعًا، وكان قد تم بناء 5 طوابق دون ترخيص، مما يشكل خطرًا على سلامة المواطنين وتأتي هذه العملية ضمن حملة المحافظة لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك لفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون.

وأكد المحافظ، حرصه على استمرار هذه الحملات حتى تتم إزالة جميع المخالفات، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون على أي شخص، مهما كان.