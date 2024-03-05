الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية: توفير 170 طن سكر لبيعها للمواطنين بسعر 27 جنيهًا للكيلو

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ القليوبية

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مصنعًا لتعبئة المواد الغذائية بعد توفير 170 طن سكر للمصنع لتعبئته وتوزيعه تحت إشراف مديرية التموين على المعارض والمحلات لبيعه بسعر 27 جنيهًا للكيلو في إطار متابعته لتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

وخلال الجولة، اطمأن المحافظ على جودة المواد الغذائية المنتجة، وكميات السكر المخصصة للمبادرة، ومدى توافرها بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو احتكار للسلع، وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مُخفضة، وتحسين مستوى المعيشة.

محافظ القليوبية مبادرة السلع الغذائية خفض الأسعار توفير السكر تموين القليوبية

مواد متعلقة

ضبط تشكيل عصابي لسرقة أعمدة الإنارة من الشوارع في القليوبية

محافظ القليوبية يفتتح 4 معارض أهلًا رمضان لبيع السلع الغذائية

جامعة بنها تشارك بقافلة طبية بحى الدويقة ضمن تحالف إقليم القاهرة الكبرى

افتتاح ورشتي "مهارات القصة القصيرة" و"مهارات كتابة الشعر" بجامعة بنها

محافظ القليوبية يتفقد إحلال وإنشاء مدرستين بالقناطر الخيرية بـ68 مليون جنيه

جامعة بنها تختار عميد كلية الطب البيطرى

مصرع ربة منزل سقطت من شرفة منزل بالطابق الرابع فى القليوبية

اكتشاف تابوت أثناء أعمال حفر إنشاء مستشفى بنها الجامعى

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

خالد الجندى يحذر من تصرف كارثى فى أموال الزكاة (فيديو)

ننشر أول صور لشاب قُتل على يد تاجر مخدرات فى المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟