تفاصيل ذبح طالب على يد زميله في مدرسة بالقليوبية

شهدت مدرسة الشهيد عنتر عبدالرازق الثانوية المشتركة بقرية كفر منصور بطوخ بالقليوبية مشاجرة بين عدد من الطلاب نتج عنها تعدي أحدهما على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب أحد الطلاب بإصابات بالغة ويتوفى على إثرها وقبل وصوله للمستشفى.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، بنشوب مشاجرة بين طلاب بالثانوية العامة نتج عنها تعدي أحدهم على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، ويتوفى على أثرها متأثرًا بإصابته، قبل وصوله للمستشفى.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية لتحديد وضبط المتهم فى الواقعة.

وشن عدد من الأهالي داخل القرية حملة على إدارة المدرسة، حيث كتب أحدهم: "مدرسة فاشلة بكل المقاييس 8 مطاوي في المدرسة وطالب يدبح زميله إزاي".

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فيما أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بالتحقيق العاجل مع طاقم الإشراف ومدير المدرسة وسؤال شهود الواقعة وعمل تقرير فوري حول الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية حول الواقعة داخل المدرسة أن الطالبين المتهم والمجني عليه حدثت بينهما مشاحنات ومشاجرات منذ 4 أيام واستدعاهما مدير المدرسة وتم التصالح بينهما في وجود ولى أمرهما إلا أنه تجددت بينهما المشكلة والشجار أثناء تواجدهما في الفسحة، وقام الطالب المتهم بطعن المجني عليه.