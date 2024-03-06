جامعة بنها تستقبل وفد جامعة بانونيا المجرية لتعزيز التعاون

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن استقبال الجامعة وفد جامعة بانونيا بدولة المجر، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا أن تطوير العلاقات الدولية مع الجامعات الأخرى يسهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة، حيث أنها تسعى دائمًا إلى المُضي قدمًا للوصول إلى العالمية بتحسين جودة مخرجاتها التعليمية والبحثية والخدمية لما له من أثر كبير في سمعتها الأكاديمية.

من جهته، قال الدكتور كرم عبدالغني، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن الزيارة بدأت بتقديم عرض تعريفي عن الكلية ووقوتها البشرية وبرامجها الأكاديمية في كل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، ثم تفقد الوفد عدد من المدرجات والمعامل وقاعة السيمنارات وقاعة التدريب ومكتبة الكلية.

وأضاف عميد الكلية، أنه تم إلقاء عدة محاضرات تضمنت المحاضرة الأولى "برنامج إيراسموس بلص لتسليط الضوء على فرص التعاون الأكاديمي في مجال التعليم العالي والأبحاث مع الاتحاد الأوروبي"، والمحاضرة الثانية تحت عنوان (ألف وجه من الواقع الافتراضي: مجالات التطوير والبحث والتطبيق للواقع الافتراضي من أجل نوعية حياة أفضل)، والمحاضرة الثالثة بعنوان (ثورة في الرعاية الصحية: دور تكنولوجيا المعلومات في إعادة التأهيل).

يذكر أن 6 معيدين بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى كانوا قد حصلوا على منحة دراسية لمدة 6 شهور لجمع المادة العلمية بجامعة بانونيا بالمجر بناء على اتفاقية التبادل الطلاب بين جامعة بنها وجامعة بانونيا بالمجر.

كما تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندس علي عودة وكيل وزارة الإسكان قطعة أرض بالقناطر الخيرية لاستكمال إنشاء سوق حضاري وموقف سيارات بمدينة القناطر الخيرية لاستكمال أعمال إنشاء سوق حضاري لمدينة القناطر الخيرية وإنشاء موقف سيارات عمومي للمدينة

وأكد المحافظ أنه تم إنشاء 20 محلا تجاريا بمساحة 10 م2 لكل محل، وتم تشطيبها على أعلى مستوى من الخامات لتأجيرها لشباب المنطقة وبلغت تكلفة المشروع 3 ملايين جنيه، كما تعمل المحافظة على إنشاء 20 باكية أخرى على غرار تلك الباكيات ليصبح إجمالي ما سيتم إنشاؤه من الباكيات المميزة 40 باكية، وذلك في إطار حرص محافظة القليوبية على تطوير مدينة القناطر الخيرية والقضاء على المظاهر العشوائية.

كما تفقد المحافظ قطعة أرض مجاورة لإنشاء 112 باكية لتستوعب جميع الباعة الجائلين وأصحاب العمالة اليومية بمدينة القناطر الخيرية بسوق الثلاثاء لتكون مصدر رزق لهم فضلا عن منع التكدسات المرورية بسوق الثلاثاء، بهدف الارتقاء بالشكل الحضاري وتوفير فرص عمل للشباب.