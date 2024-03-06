الأربعاء 06 مارس 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء ممشى النيل وأهل مصر ببنها

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد أعمال إنشاء ممشى النيل وأهل مصر بمدينة بنها حيث بلغت نسبة التنفيذ 90 %، وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المحافظة وحرصه على سير العمل وفقًا للخطط الزمنية المحددة.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد  أعمال المرحلة (ج) من ممشى أهل مصر، والتي تبدأ من أمام مجلس مدينة بنها وتنتهي بنادي الشرطة بطول 450 مترًا بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال حديد الكريتال بالسور وتركيب الاعمدة الديكورية وزرع أشجار الأكاسيا كما وجه المحافظ بسرعه توريد الأكشاك والبروجولات لتسليم المشروع بالكامل.
كما تفقد المحافظ المنطقة المحيطة بنادي ضباط الشرطه حيث تم الانتهاء من المقاعد الرخامية وبلاط الانتر لوك وتركيب الأعمدة الديكورية وسيتم تركيب عدد3 أكشاك لخدمة المترددين علي الممشي بتلك المنطقة.
وأعرب المحافظ عن سعادته بقرب إنتهاء المشروع والذي أصبح وجهه حضارية ومتنفس جديد يليق بمواطني المحافظة والمترددين عليها مشيرا إلي أهمية مشروع ممشى النيل وأهل مصر كونه مشروعًا حيويًا يهدف إلى تجميل الواجهة النيلية، وخلق مساحة ترفيهية للمواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار المحافظ أيضا إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفقًا لرؤية تستهدف الارتقاء بمستوى جودة البيئة وتجميل الواجهة النيلية، وإقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدا اقتصاديا، موجها بضرورة  العمل على استكمال باقي مراحل المشروع وفقًا للخطط الزمنية المحددة

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة بنها أعلى الطريق الزراعي بمطلع ومنزل طريق المنصورة، وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله، حيث جاري وضع بلاط الانترلوك بالإضافة إلى وضع شعار المحافظة، كما سيتم زراعتها بعدد ١5 نخل ملوكي وعدد ٢٥٠ زهره جهنميه ألوان  و١٦٠ زهره جلبره و٥٧ ثرو ليموني  كنباتات الزينة المختلفة لتكون متنفسًا للمواطنين.
ووجه المحافظ، بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية، موجها بسرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن.

محافظ القليوبية ممشي أهل مصر مدينة بنها جولة تفقدية عبدالحميد الهجان

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