الأربعاء 06 مارس 2024
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محافظات

محافظ القليوبية يناقش خطة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها

محافظ القليوبية من
محافظ القليوبية من الحدث

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة؛ لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات المهمة والمشروعات الجاري تنفيذها بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء ومديري المديريات وجميع الأجهزة التنفيذية المختلفة.

وبدأ محافظ القليوبية، اجتماع المجلس التنفيذي اليوم، بتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك سائلا المولى عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يحفظ مصر وأهلها وقائدها من كل مكروه وسوء.

وتابع المحافظ الاجتماع بعدد من التوجيهات من بينها توجيه مدير مديرية التموين بالتأكيد على مراجعة توافر السلع الأساسية بمنافذ البيع الثابتة والمتحركة داخل المحافظة، ومتابعة تنفيذ الشوادر داخل المراكز والمدن والأحياء مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري للمرور والمراقبة على الأسواق للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية ومنع تلاعب التجار بالأسعار خلال فترة الإجازات لضبط الأسعار على السلع الغذائية وخاصة السكر والأرز، والزيت، والسمن واللحوم والدواجن ووالأسماك) في الأسواق.

كما وجه المحافظ مديرية التموين بموافاة المحافظة ببيان موضح فيه المجمعات الاستهلاكية التي تعمل وأسعار السلع بها ومدى توافر السلع الأساسية بها والمجمعات الاستهلاكية التي لا تعمل وأسباب التوقف ومجمعات الأسماك التي تعمل والتي لا تعمل والمنافذ المخصصة للغرفة التجارية وأعدادها والمنافذ المخصصة لمجمعات أمان ومنافذ التوزيع المتحركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ التوزيع المتحركة التابعة لوزارة الزراعة.

ووجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق والمتابعة لتوزيع المساعدات الغذائية والتأكد من وصولها لمستحقيها وتوجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مديرية مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد وتجهيز المساجد لاستقبال المصلين خلال الشهر الكريم، وكذلك تجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الفطر المبارك وتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط المساجد وساحات الصلاة والمنشآت العامة والأهداف الحيوية والتي فوق كشافات الإضاءة العامة ورفع أي مخلفات تنتج عن أعمال التقليم، وكذا زيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة خلال فترة الاحتفال بالأعياد حفاظا على المظهر الجمالي وتلافي وجود أي تراكمات للقمامة بالشوارع والاهتمام بالحدائق العامة وتجميلها والتأكيد على إجراءات السلامة بها والتنسيق مع الأمن والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة لاستقبال المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، كما وجه المحافظ أيضًا مدير المواقف والنقل الجماعي بضرورة متابعة انتظام العمل وزيادة حركة المواصلات بين القرى والمراكز وثبات أسعار تذاكر الركوب ومحاسبة المخالفين أثناء الشهر الكريم وفترة الأعياد، والتنسيق مع المرور لتكثيف الخدمات المرورية لتيسير الحركة أثناء فترات الذروة في شهر رمضان المبارك. 

وتابع المحافظ توجيهاته رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع جميع مديري الإدارات الخدمية بالمحافظة للتأكيد على رفع درجة الاستعدادات القصوى وتأمين المنشآت تزامنًا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتواجد الإنقاذ النهري واللنشات ومراكب النزهة للتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى إقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام العطلات الرسمية والتنسيق مع غرفة الطوارئ والعمليات بالمحافظة بشكل فوري.

وشدد المحافظ، على التصدي الفوري لأي محاولة للبناء المخالف أثناء  فترة الأعياد والعطلات الرسمية مع اعتبار ذلك مسؤولية شخصية لرئيس الوحدة المحلية ونوابه عن أي تعديات والتي سيتم رصد وقوعها أثناء فترة الإجازات والأعياد.

محافظ القليوبية المشروعات الخدمية المجلس التنفيذي شهر رمضان حملات تموينية

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