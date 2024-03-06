ننشر تحقيقات النيابة فى قتل طالب لزميله داخل مدرسة بالقليوبية

كشفت تحقيقات النيابة في مقتل طالب بالقليوبية أن المجني عليه والمتهم كانت بينهما خلافات سابقة وحاول مدير مدرسة كفر منصور بمركز طوخ في القليوبية تسوية الأمر بينهما دون جدوى وتم استدعاء أولياء أمور الطرفين ولم تحل المشكلة فما كان من مدير المدرسة إلا أن أصدر قرار فصل للطالبين، لكنهما عادا مرة أخرى لأداء الامتحانات.

وأكملت التحقيقات بعد سؤال شهود العيان أن المجني عليه والمتهم تقابلا اليوم الأربعاء في الفسحة بإحدي طرقات المدرسة، فأخرج القاتل "كاتر - سلاح أبيض" كان يحمله وذبح زميله في رقبته فأرداه قتيلا بحوش المدرسة بالقليوبية.

وشهدت قرية كفر منصور، التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية مشاجرة بين عدد من الطلاب بمدرسة مدرسة عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة بالقرية، نتج عنها تعدي أحدهما على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب أحد الطلاب بإصابات بالغة، ويتوفى على إثرها متأثرًا بإصابته قبل وصوله للمستشفى، ويجري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطار من مأمور مركز شرطة طوخ بنشوب مشاجرة بين طلاب بالثانوية العامة نتج عنها تعدي أحدهم على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، ويتوفى على أثرها متأثرًا بإصابته قبل وصوله للمستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية لتحديد وضبط المتهم فى الواقعة وشن عدد من الأهالي حملة على إدارة المدرسة حيث كتب أحدهم: مدرسة فاشلة بكل المقاييس 8 مطاوي في المدرسة وطالب يدبح زميله إزاي.

فيما أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة مدير المدرسة وطقم الإشراف المدرسى للتحقيق حول ارتكاب الواقعة والجريمة التى راح ضحيتها مقتل طالب بالمدرسة.