الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ننشر تحقيقات النيابة فى قتل طالب لزميله داخل مدرسة بالقليوبية

مشاجرة داخل مدرسة
مشاجرة داخل مدرسة

كشفت تحقيقات النيابة في مقتل طالب بالقليوبية أن المجني عليه والمتهم كانت بينهما خلافات سابقة وحاول مدير مدرسة كفر منصور بمركز طوخ في القليوبية تسوية الأمر بينهما دون جدوى وتم استدعاء أولياء أمور الطرفين ولم تحل المشكلة فما كان من مدير المدرسة إلا أن أصدر قرار فصل للطالبين، لكنهما عادا مرة أخرى لأداء الامتحانات.

وأكملت التحقيقات بعد سؤال شهود العيان أن المجني عليه والمتهم تقابلا اليوم الأربعاء في الفسحة بإحدي طرقات المدرسة، فأخرج القاتل "كاتر - سلاح أبيض" كان يحمله وذبح زميله في رقبته فأرداه قتيلا بحوش المدرسة بالقليوبية. 

وشهدت قرية كفر منصور، التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية مشاجرة بين عدد من الطلاب بمدرسة مدرسة عنتر عبد الرازق الثانوية المشتركة بالقرية، نتج عنها تعدي أحدهما على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب أحد الطلاب بإصابات بالغة، ويتوفى على إثرها متأثرًا بإصابته قبل وصوله للمستشفى، ويجري نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق.

وبدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطار من مأمور مركز شرطة طوخ بنشوب مشاجرة بين طلاب بالثانوية العامة نتج عنها تعدي أحدهم على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، ويتوفى على أثرها متأثرًا بإصابته قبل وصوله للمستشفى.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتم تشكيل فريق بحث جنائي بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية لتحديد وضبط المتهم فى الواقعة وشن عدد من الأهالي حملة على إدارة المدرسة حيث كتب أحدهم: مدرسة فاشلة بكل المقاييس 8 مطاوي في المدرسة وطالب يدبح زميله إزاي. 

فيما أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة مدير المدرسة وطقم الإشراف المدرسى للتحقيق حول ارتكاب الواقعة والجريمة التى راح ضحيتها مقتل طالب بالمدرسة.

مقتل طالب تعليم القليوبية امن القليوبية حوادث الطلاب محافظ القليوبية

مواد متعلقة

جامعة بنها تحصل على استمرارية شهادتى الجودة الأيزو 9001

تفاصيل ذبح طالب على يد زميله في مدرسة بالقليوبية

محافظ القليوبية يناقش خطة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها

جامعة بنها تستقبل وفد جامعة بانونيا المجرية لتعزيز التعاون

رئيس جامعة بنها: نرحب بمبادرات المجتمع المدني لدعم الجامعة

محافظ القليوبية يتفقد أعمال إنشاء ممشى النيل وأهل مصر ببنها

جامعة بنها ضمن الفئة الأولى بتصنيف سيماجو الأسباني 2024

محافظ القليوبية: استعدادات مشددة لاستقبال شهر رمضان

الأكثر قراءة

عاجل.. هل تنخفض الأسعار بعد قرارات البنك المركزى؟.. "الغرف التجارية" تكشف (فيديو)

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

عطل فنى يضرب فيسبوك

فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟