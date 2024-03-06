الأربعاء 06 مارس 2024
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جامعة بنها تحصل على استمرارية شهادتي الجودة الأيزو 9001

جامعة بنها تحصل علي
جامعة بنها تحصل علي استمرارية شهادتى الجودة الأيزو 9001

أعلن د.ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها توصية شركة"AJA" الجهة المانحة لشهادتى الأيزو9001-2015 والسلامة والصحة المهنية الأيزو 45001-2018، الحاصل عليها النظام الإدارى للجامعة بعد ما خضعت إدارات الجامعة لعملية المراجعة السنوية لنظام إدارة الجودة ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمواصفات القياسية .

جاء ذلك خلال اللقاء الختامى لزيارة فريق المراجعين لمؤسسة AJA الجهة المانحة لشهادات الأيزو.

وقال رئيس جامعة بنها إن المراجعة السنوية لمنظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية التي يتم إجرائها سنويا حسب مواصفات الأيزو لمراجعة تطبيق إدارة الجامعة للنظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية من أجل استمرارية التوصية بتجديد شهادة الأيزو 9001 – 2015، وشهادة  السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001 لسنة 2018 مشيرا أن حرص الجامعة على الوصول إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية، وتعزيز التنافسية والتميز على مختلف المستويات مشيرا إلي تحقيق الجامعة خلال السنوات الماضية تميزا في تجديد شهادات الأيزو الدولية.

وهنأ رئيس الجامعة جميع منسوبي الجامعة بشأن التوصية باستمرارية شهادة الأيزو 9001 – 2015، وشهادة السلامة والصحة المهنية الأيزو 45001 لسنة 2018، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء انعكاسًا للأداء المتميز، وتطبيقا لمعايير نظم الجودة الشاملة ومعايير السلامة والصحة المهنية طبقًا للمواصفات القياسية داخل إدارات الجامعة المختلفة.

من جانبه، قال د.عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية إن المساهمة الفعالة لفرق العمل بالجامعة أدى إلى اجتياز المراجعة السنوية لشهادات الأيزو والتوصية باستمرارية الشهادات يأتي في إطار التعاون الإيجابي بين كل إدارات الجامعة متمنيا لهم التوفيق والريادة على مستوى الجامعات المحلية والدولية، كما أكد على الإستمرار في تحسين الأداء والمحافظة عليه لإرضاء متطلبات العملاء بشكل احترافي ومتميز.

شهادة الأيزو ناصر الجيزاوى السلامة والصحة المهنية جامعة بنها المراجعة النهائية

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