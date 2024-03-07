محافظ القليوبية يتفقد شركة تعبئة سكر بطوخ

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، شركة تعبئة السكر بسعر 27 جنيهًا داخل مدينة طوخ؛ للاطمئنان على جودة وكميات السكر المخصصة للمبادرة ومدى توافرها بأسعار مخفضة للمواطنين مؤكدًا أهمية توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ووجَّه محافظ القليوبية بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو إحتكار للسلع وتأتي هذه الجولة في إطار حرص المحافظة على توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مُخفضة، وتحسين مستوى المعيشة.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء أحمد جميل، رئيس مجلس مدينة طوخ، واللواء شريف صلاح، مساعد مدير الأمن، وأحمد صلاح، مدير إدارة التموين بمركز طوخ.