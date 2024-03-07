الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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جامعة بنها تُكرم الطلاب الفائزين في بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم

جامعة بنها تكرم الطلاب
جامعة بنها تكرم الطلاب الفائزين فى بطولة الدورة العربية

كرم الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، الفائزين في بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات للمرة الثانية، مشيرًا إلى أن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات.

ونقل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تهنئة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها للطلاب الفائزين بالبطولة، معربًا عن سعادته بتميز الطلاب ومشاركتهم في المسابقات والفعاليات المختلفة.


وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم فاز للمرة الثانية على التوالي بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى البطولة العربية للجامعات العربية، والتي نظمتها جامعة جنوب الوادي.


وفاز فريق الجامعة بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق جامعة حلوان بعدد 5 أهداف مقابل 3 أهداف، بينما حصل الطالب علي عبد الله من جامعة بنها على كاس أفضل حارس مرمى، والطالب إسلام فتحي من جامعة بنها على كأس هداف البطولة.

جامعة بنها كرة القدم الطلاب الفائزين بطولة الدورة العربية ناصر الجيزاوى

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