الخميس 07 مارس 2024
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محافظات

حبس الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة ثانوية بالقليوبية

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق بطوخ بمحافظة القليوبية، بـحبس الطالب المتهم بقتل زميله داخل مدرسة ثانوية في مدينة طوخ، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى.

 تفاصيل الواقعة

بدأت الواقعة، عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية واللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، بنشوب مشاجرة بين طلاب بالثانوية العامة نتج عنها تعدي أحدهما على الآخر بسلاح أبيض، ليصاب الطالب بإصابات بالغة، ويتوفى على إثرها متأثرًا بإصابته، قبل وصوله للمستشفى.

 تشكيل فريق بحث لتحديد وضبط المتهم 

وشكل اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، فريق بحث جنائي بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية لتحديد وضبط المتهم.

 نتائج التحريات

 وبالفحص والتحري تبين قيام طالب يدعى عبد الرحمن كرم، 17 سنة، بالصف الثاني الثانوي العام، بطعن طالب يدعى عبد الله صبحى عزوز، 16 سنة، في الصف الأول الثانوي، بسبب تربص المتهم للمجنى عليه على إثر مشاجرة نشبت بينهما يوم الأحد الماضي، وتعدى فيها المجنى عليه على المتهم، فقرر الانتقام منه والتعدي عليه اليوم بذبحه بسلاح أبيض- كتر- مما أسفر عن مصرعه في الحال، وإصابة الجاني بجرح قطعي بالوجه وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

فيما أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إحالة مدير المدرسة وطاقم الإشراف المدرسي، إلى التحقيق وكشف ما حدث بالمدرسة، مشددا أنه لا تهاون في محاسبة كل من أهمل وأخطأ بالمدرسة الثانوية المشتركة بقرية كفر منصور بمدينة طوخ وذلك حفاظا على مصلحة الطلاب والعملية التعليمية داخل المدرسة.

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