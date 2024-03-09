علا الشافعى: مسلسل "الحشاشين" يقدم تجربة مختلفة ومهمة لكل المشاهدين

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسئولة المحتوى الدرامي بـالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن كل القائمين على منظومة الدراما داخل الشركة المتحدة حرصوا على تحقيق التنوع في الأعمال الفنية التي ستعرض خلال شهر رمضان.

وأضافت علا الشافعي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يعرض على قناة "cbc": "عندنا قنوات مختلفة وعندنا جمهور مختلف، وهذا الأمر كان يجب أن يراعي خلال اختيار المسلسلات التي تم العمل عليها".

وتابعت: "فيه أعمال تاريخية مثل مسلسل "الحشاشين" الذي يشهد تميزًا على كافة المستويات ويقدم تجربة مختلفة ومهمة لكل المشاهدين والمسلسل على مستوى الأفكار من المتوقع أن يثير الجدل، وهذا الأمر مهم جدًا للدراما بجانب التسلية والمتعة".

وأردف: "يجب أن تكون فكرة المسلسلات محملة برسائل وفكرة إعمال العقل والتفاعل حول الأحداث التاريخية خاصة لو أن هذه الأحداث نعاني من آثارها، ومتوقع نجاح كبير للفنان كريم عبدالعزيز والكتيبة الفنية التي تشارك فيه بجانب كريم، والمسلسل من التجارب المهمة التي نراهن عليها ونتوقف عندها ولكن حقيقة هناك تجارب مهمة جدًا خلال موسم دراما رمضان 2024".

وأشارت إلى أن مسلسل الحشاشين تم العمل فيه منذ عامين والشركة المنتجة تعمل على كافة التفاصيل، وتأجيل المسلسل كان مصلحة حتى تظهر كل العناصر فيه ويحمل رسالة ويتطرق إلى تاريخ جماعة متطرفة، وهذا الأمر يظهر من خلال حسن الصباح الذي كان يقوم بعملية غسيل "دماغ" للجماعة التي تتبعه، ويتطرق إلى فترة تاريخية بعيدة والمخرج بيتر ميمي متألق جدًا.