علا الشافعي: دراما المتحدة تحظى بعناصر فنية متميزة.. ورسالتي للمشاهد "استمتع" (فيديو)

قالت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسئولة المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن مسلسل "جودر المصري" من الأعمال الفنية المميزة التي تعرض خلال شهر رمضان.

وأضافت علا الشافعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يعرض على قناة "cbc": "في هذا العمل تظهر الفانتازيا وهو جزء من التراث ومهم أن الأجيال الجديدة تعرف تراثنا زي "ألف ليلة وليلة" التي أثرت في وجدان العالم كله، وهذا المسلسل عليه رهان كبير وياسر جلال عامل دور مهم والمسلسل تجربة مهمة".

وتابعت: "دراما الشركة المتحدة تحظى بالعديد من العناصر الفنية المتميزة سواء أمام الكاميرا أو خلفها، وهناك مسلسلات مأخوذة عن أعمال أدبية ومنها مسلسل "عتبات البهجة" للدكتور يحيى الفخراني الذي يعود هذا العام وظهوره في دراما رمضان بالدنيا كلها، والعمل مأخوذ عن رواية عتبات البهجة للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، ومعالجة تليفزيونية دكتور مدحت العدل".

وأردفت: "رسالتي للمشاهد المصري أن يستمتع بالأعمال المعروضة والمسلسلات وتقدر أنه فيه مجهود كبير بذل من كافة القائمين على المسلسلات، وكل الأعمال الفنية تضم عناصر مهمة، والناس تستمتع وتتبسط، وأرجوكم أن تقدروا وبدأنا خطوات لتصحيح حاجات كتير وأتمنى إنها تكمل".