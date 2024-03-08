الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قائمة بمسلسلات رمضان 2024 عبر شاشة "ON"

الكبير أوي 8
الكبير أوي 8

استعرض برنامج "أون ست"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، قائمة مسلسلات رمضان والتي ستعرض على شاشة "أون".

وتعرض شاشة "أون" مسلسلات الكبير أوي 8، للفنان أحمد مكي.

ومسلسل "حق عرب" للفنان أحمد العوضي، ومسلسل جودر، للفنان ياسر جلال.

ومسلسل "مليحة"، للفنانة دينا الشربيني.

ومسلسل "مسار إجباري"، للفنان أحمد داش وعصام عمر.

ومسلسل "بيت الرفاعي"، للنجم أمير كرارة.

و3 أيام تفصلنا عن انطلاق مسلسلات رمضان 2024، حيث يبحث الجمهور عن قنوات عرض الأعمال التي تعرض خلال الشهر الكريم، عبر قنوات المتحدة التي تقدم وجبة متميزة من المسلسلات التي تتنوع بين الكوميدي والاجتماعي والتاريخي والتشويقي.

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