الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بشاير الخير.. الحكومة: الإفراج عن السلع التى تمثل أولوية للمواطن والأسواق

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، آخر مستجدات مفاوضات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى انه تم الاتفاق على مستوى الخبراء، وهو اتفاق أولوي وسيتم عرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر الجاري، بالتزامن مع حصول مصر على تمويل إضافي من صندوق الاستدامة البيئية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أنه تم التوقيع بالفعل، وتمت زيادة القرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وواصل: "المشاورات مع الشركاء سيتم إعلانها من خلال مجلس الوزراء".

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن السلع التي تمثل أولوية للمواطن والأسواق وفيه جهود؛ للسيطرة على فاتورة الاستيراد.

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