انتصار السيسى تشيد بمسرحية "ليلة الورد" فى احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"

استمعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لعرض مسرحي من خريجي مركز الإبداع الفني بوزارة الثقافة، خلال حضورها احتفالية المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وجاء العرض المسرحي تحت عنوان "ليلة الورد"، من بطولة الفنان كريم عفيفي، ومن تأليف خالد جلال، مما أبهر الحاضرين وعلى رأسهم السيدة الأولى، والتي أشادت بالعرض بشكل شخصي.

وقدم العرض المسرحي صورة لعظيمات مصر من السيدات على رأسهن السيدة أم كلثوم وغيرها.

وأقيمت احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح" بحضور السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، حيث شهد الحفل تكريم عدد من السيدات اللاتي تميزن في العديد من المجالات المختلفة منها الرياضية والفنية والاجتماعية.