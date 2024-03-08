في اليوم العالمي للمرأة.. شهادات لفلسطينيات تفضح فظائع جنود الاحتلال

كشفت 3 نساء فلسطينيات في حديث لقناة الغد عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزتهن منذ بداية العدوان على غزة أساءت معاملتهن إلى حد التهديد بالدفن أحياء.

وتحكي إحدى السيدات فتقول: “تم وضعي بمكان مع عدد من الشبان الفلسطينيين، وشد أحد جنود الاحتلال حجابي من فوق رأسي، فبكيت وكنت خائفة جدا ومتوترة.. وقد كنت المرأة الوحيدة في المكان، وقد عصبوا عيني بقوة وكبلوا يديّ بحبل غليظ جرح معصمي”.

سيدة أخرى تقول “ربطوا عيني ويدي وقدمي وظلوا يجرونني وراءهم كالكلاب"، وتابعت: "كنت أصرخ وأقول لهم اتركوني وسوف أسير معكم، فضربوني على رأسي بمسدس، وعندما طلبت أن أرى زوجي وأولادي زادوا في ربط العصابة على عيني أكثر”.

سيدة ثالثة أشارت إلى تفتيش الأسيرات بعد تجريدهن من ملابسهن وتمزيقها، وقيام المجندات بتفتيشهن أمام كاميرات المراقبة.

وفي اليوم العالمي للمرأة، تعيش المرأة الفلسطينية في قطاع غزة ظروفًا استثنائية صعبة بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع، حيث تُحرم من أبسط حقوقها في العيش بكرامة وإنسانية.

وإضافة إلى ما تعانيه النساء في غزة من نقص الغذاء والرعاية الصحية، فإن انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلات تفاقم من مأساتهن في القطاع.

من جانبها أكدت مؤسسات الأسرى تعرض أسيرات لاعتداءات جنسيّة، تضمنت التحرش، والتفتيش العاري، إضافة إلى التهديد بالاغتصاب، هذا عدا عن إعلان الأمم المتحدة في بيان رسمي لها عن وجود تقارير موثوقة بتعرض معتقلات من غزة للاغتصاب.

ونشر نادي الأسير الفلسطيني شهادات لأسيرات أفرج عنهن في شهر نوفمبر الماضي، وشهادات لأسيرات داخل السجون، ولنساء واجه أقارب لهن عمليات اعتقال وملاحقة، أكدن فيها على تعرضهن لجملة من الاعتداءات الجنسية.

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