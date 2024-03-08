الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"المالية": فرص أكبر لزيادة الإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة

نيفين منصور
نيفين منصور

قالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية، إن هناك رد فعل إيجابي على صعيد المستثمرين الأجانب تجاه قرارت البنك المركزي، وهناك خطة واضحة لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي والفترة المقبلة تشهد انفراجات كبيرة.

وشددت خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، على أنه مع حزمة الإصلاح سيكون هناك فرص أكبر لزيادة الإنتاج والتصدير.

وذكرت أن وزارة المالية أعلنت عن فتح بابا التقديم للمرحلة السابعة من السداد الفوري، وتلقي طلبات الشركات المصدرة، وسيكون هناك خصم لبعض الشركات، فيما يتعلق بالمديونية سواء ضرائب أو جمارك أو كهرباء، والباقي سيتم دفعه بشكل فوري، للشركات المصدرة.

وأضافت نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية: "هناك إفراجات أخرى الفترة القادمة، واللي جاي أفضل".

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