"تعيش بنت مصر" فى احتفالية المرأة المصرية بحضور السيدة انتصار السيسى

استمعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لعرضٍ مسرحيِّ وأغنية من خرِّيجي مركز الإبداع الفني بوزارة الثقافة، خلال حضورها احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقدَّم الحاضرون أغنية "تعيش بنت مصر.. تعيش في كل عصر.. دي رمز للقيادة والسعادة والشرف.. تعيش رمز حر.. تعيش اللي ربِّت واللي حاربت، واللي وفِّت دين بلادها بالعمل".

وشهد الحفل تكريم عدد من السيدات اللواتي تميّزن في العديد من المجالات المختلفة الرياضية والفنية والاجتماعية.