الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"تعيش بنت مصر" فى احتفالية المرأة المصرية بحضور السيدة انتصار السيسى

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

استمعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، لعرضٍ مسرحيِّ وأغنية من خرِّيجي مركز الإبداع الفني بوزارة الثقافة، خلال حضورها احتفالية "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقدَّم الحاضرون أغنية "تعيش بنت مصر.. تعيش في كل عصر.. دي رمز للقيادة والسعادة والشرف.. تعيش رمز حر.. تعيش اللي ربِّت واللي حاربت، واللي وفِّت دين بلادها بالعمل".

وشهد الحفل تكريم عدد من السيدات اللواتي تميّزن في العديد من المجالات المختلفة الرياضية والفنية والاجتماعية.

مواد متعلقة

"المالية": فرص أكبر لزيادة الإنتاج والتصدير خلال الفترة المقبلة

تقتل 63 يوميا.. ضياء رشوان: إسرائيل تحتفل باليوم العالمى للمرأة بطريقتها

بشاير الخير.. الحكومة: الإفراج عن السلع التى تمثل أولوية للمواطن والأسواق

بعد قرارات البنك المركزى.. الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار المواد البترولية

متحدث الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى

محافظ البنك المركزى: نحن على بداية المسار الصحيح نحو بلد متزن اقتصاديا

محافظ البنك المركزى: مصر لديها قدرة كبيرة على جذب الأموال

محافظ البنك المركزى: مصر ستكون دولة متزنة اقتصاديًا بمجهود الجميع وتفهمهم

الأكثر قراءة

عاجل.. كلوب يحسم مصير مشاركة محمد صلاح فى مباراة مان سيتى

عاجل.. ماذا قال كولر للاعبي الأهلي عن شيكابالا وثلاثي الزمالك المرعب؟

قرار جديد من وزير البترول بخصوص مواعيد شهر رمضان

عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

مفاجآت جوميز.. "الدستور" تكشف تشكيل الزمالك أمام الأهلى فى نهائى كأس مصر

تفاصيل مفاجأة شيكابالا لـ"عبدالله السعيد" فى نهائى كأس مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

كتابة تشبه الأحلام

د.كريمة الحفناوى

مطالب النساء فى اليوم العالمى للمرأة

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ودول عربية وأوروبية تعمل على فتح ممر بحرى لإيصال المساعدات إلى غزة

بريطانيا تنضم للولايات المتحدة فى ممر المساعدات البحرية لغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل مجازر الإبادة الجماعية بغزة لليوم 154 على التوالى