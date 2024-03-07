تقتل 63 يوميا.. ضياء رشوان: إسرائيل تحتفل باليوم العالمى للمرأة بطريقتها

تحدث الإعلامي ضياء رشوان عن الأوضاع في قطاع غزة، لافتا: "أعداد الشهداء في تزايد".

وأضاف الإعلامي ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "Etc": "كانت هناك مفاوضات تتم في القاهرة منذ عدة أيام استكمال للمقترحات التي أجريت في مباحثات باريس، ولازال الأمل معلق عليها".

وأشار الإعلامي ضياء رشوان إلى أن الفلسطينيين في غزة يعيشون في خوف متواصل على مدار 24 ساعة، موضحا: "نموذج المرأة الغزاوية التي يحتفل بها اليوم العالمي للمرأة أكثر الاحتفالات قسوة على أي مرأة في العالم".

وتابع الإعلامي ضياء رشوان: "63 امراة تُقتل يوميا في غزة، و37 أسرة كل يوم تفقد الأم في غزة"، لافتا: "6 آلاف أسرة فقدت الأم منذ 7 أكتوبر حتى الآن في قطاع غزة"، معقبا: "إسرائيل الدولة المتقدمة الدولة رقم 1 في الديمقراطية في الشرق الأوسط التي تحمل قيم الغرب المتقدم الإنساني صانع حقوق الإنسان تحتفل باليوم العالمي للمرأة بطريقتها".