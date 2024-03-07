الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تقتل 63 يوميا.. ضياء رشوان: إسرائيل تحتفل باليوم العالمى للمرأة بطريقتها

ضياء رشوان
ضياء رشوان

تحدث الإعلامي ضياء رشوان عن الأوضاع في قطاع غزة، لافتا: "أعداد الشهداء في تزايد".

وأضاف الإعلامي ضياء رشوان، خلال تقديمه برنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "Etc": "كانت هناك مفاوضات تتم في القاهرة منذ عدة أيام استكمال للمقترحات التي أجريت في مباحثات باريس، ولازال الأمل معلق عليها".

وأشار الإعلامي ضياء رشوان إلى أن الفلسطينيين في غزة يعيشون في خوف متواصل على مدار 24 ساعة، موضحا: "نموذج المرأة الغزاوية التي يحتفل بها اليوم العالمي للمرأة أكثر الاحتفالات قسوة على أي مرأة في العالم".

وتابع الإعلامي ضياء رشوان: "63 امراة تُقتل يوميا في غزة، و37 أسرة كل يوم تفقد الأم في غزة"، لافتا: "6 آلاف أسرة فقدت الأم منذ 7 أكتوبر حتى الآن في قطاع غزة"، معقبا: "إسرائيل الدولة المتقدمة الدولة رقم 1 في الديمقراطية في الشرق الأوسط التي تحمل قيم الغرب المتقدم الإنساني صانع حقوق الإنسان تحتفل باليوم العالمي للمرأة بطريقتها".

مواد متعلقة

بشاير الخير.. الحكومة: الإفراج عن السلع التى تمثل أولوية للمواطن والأسواق

بعد قرارات البنك المركزى.. الحكومة تكشف حقيقة رفع أسعار المواد البترولية

متحدث الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى

محافظ البنك المركزى: نحن على بداية المسار الصحيح نحو بلد متزن اقتصاديا

محافظ البنك المركزى: مصر لديها قدرة كبيرة على جذب الأموال

محافظ البنك المركزى: مصر ستكون دولة متزنة اقتصاديًا بمجهود الجميع وتفهمهم

ضحى عاصي: صفاء النجار قلم مهم جدًا في المشهد الثقافي

تشترى ولا تبيع؟.. نصيحة مهمة من رئيس شعبة الذهب للمواطنين

الأكثر قراءة

عاجل.. موديز تعدل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها عند CAA1

عاجل.. الحكومة عن "صفقة رأس جميلة": لا يوجد اتفاق معلن.. وما يتردد "تكهنات"

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 43 مليون جنيه

الأرصاد تحذر: 10 محافظات تتعرض غدا لسقوط أمطار وغيوم بالطرق الرئيسية

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة