مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

يشارك الفنان ياسر جلال في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على إحدى قنوات الشركة المتحدة، وفي السطور التالية نستعرض لكم التفاصيل الكاملة لمسلسل جودر- ألف ليلة وليلة.

موعد عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

ومن المقرر أن يعرض مسلسل جودر- الف ليلة وليلة في رمضان 2024، في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، حسبما أعلنت عن ذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو ينتمي إلى مسلسلات الشركة التي تعرض على 15 حلقة فقط.

قنوات عرض جودر - ألف ليلة وليلة

ومن المقرر أن يذاع مسلسل «جودر»، خلال شهر رمضان المبارك، عبر شاشة قناة ON وON Drama، ومنصة watch.

قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

وتدور فكرة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة - المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 حول أفكار الفانتازيا الأسطورية التي تتفرد من نوعها، كما يعد المسلسل من بين أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا وذلك ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك المستخدمة فيه.

أما عن قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة - فقهي تدور حول شخصية جودر المصري الصياد الذي تحدث له العديد من المعوقات في حياته كما يدخل في العديد من الصراعات مع أشقائه، وذلك لتفضيل أبيه إياه عنهم، وحبه الأكثر له.

أبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

ويشارك بطولة مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة مع النجم ياسر جلال كل من: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.