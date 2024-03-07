"واتش أت" تروج لشخصية ياسر جلال ببوستر جديد من مسلسل جودر

روجت منصة “واتش أن"، لأحداث مسلسل جودر للنجم ياسر جلال، كاشفة عن البوستر الجديد للعمل وتفاصيل اسم الشخصية الأساسية والمنتظر عرضه ضمن دراما رمضان 2024 على منصتها.

“واتش أن" تروج لمسلسل جودر

وكتبت المنصة عبر حسابها بموقع “فيس بوك”: "حكاية جودر بن عمر المصري واللي جراله من حوادث الأيام وتصاريف الأقدار، انتظروا النجم ياسر جلال في مسلسل جودر في رمضان على WATCHIT ،رمضانك عندنا متوفر في جميع أنحاء العالم".

ولاقى البوست الكثير من التعليقات من قبل الجمهور المتواجد على الصفحة والذين تحمسوا للعمل ومترقبين لعرضه ف شهر رمضا المقبل.

قصة مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة

أما عن قصة مسلسل “جودر- ألف ليلة وليلة”، فهي تدور حول ما حدث لـ شخصية "جودر الصياد"، والتي يجسدها النجم ياسر جلال، ويظهر من خلال العمل بأنه يدخل في العديد من المشكلات بينه وبين أشقائه الذين يغيرون منه، نتيجة تفضيل أباه له، لكونه الأكثر برًا له.

كما يظهر "جودر" الصياد وقد قابلته العديد من العقبات تدفعه إلى خوض الكثير من المغامرات التي تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، ليتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

أبطال مسلسل جودر -ألف ليلة وليلة



ويشارك في بطولة مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة بجانب الفنان ياسر جلال، نخبة من ألمع نجوم الفن، "نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز.