الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز

فن

كيف يظهر الفنان أحمد بدير في مسلسل جودر مع الفنان ياسر جلال؟

البوستر التشويقي
البوستر التشويقي لمسلسل "جودر- الف ليلة وليلة"

يطل النجم أحمد بدير هذا العام على الشاشة من خلال عمله الدرامي الرمضاني الجديد، "جودر- الف ليلة وليلة"، والذي يشارك به البطولة مع النجم ياسر جلال ومن المقرر تقديمه في موسم مسلسلات رمضان 2024 والذي لايفصلنا عنه سوى بضع أيام قلائل.

كيف يظهر الفنان أحمد بدير في مسلسل جودر؟

إذ روجت شاشة قناة ON  لشخصية الفنان أحمد بدير والتي من المقرر أن يقدمها من خلال أحداث مسلسل جودر وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام، وذلك استعدادًا لانطلاقه في موسم مسلسلات رمضان 2024.

كما قد شاركت قناةON  ببوستر فردي لـلنجم الكبير أحمد بدير في مسلسل جودر وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة "انتظروا النجم أحمد بدير في مسلسل "جودر" فقط وحصريا على ON في رمضان شهر الفرحة، جودر، دراما المتحدة".

وقد ظهر الفنان أحمد بدير في بوستر منفرد وهو يرتدي ملابس تشير إلى حقبة من الحقب التاريخية القديمة حيث ارتدى عباءة وعمة، وظهر بذقن وشعر كثيف.

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قصة مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة

أما عن قصة مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة فهي تدور حول ما حدث لـ شخصية "جودر الصياد"، والتي يجسدها النجم ياسر جلال، ويظهر من خلال العمل بأنه يدخل في العديد من المشكلات بينه وبين أشقاؤه الذين يغيرون منه، نتيجة تفضيل أباه له، لكونه الأكثر برًا له.

كما يظهر "جودر" الصياد وقد قابلته العديد من العقبات تدفعه إلى خوض الكثير من المغامرات التي تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، ليتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

أبطال مسلسل جودر -ألف ليلة وليلة

ويشارك في بطولة مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة بجانب الفنان ياسر جلال، نخبة من ألمع نجوم الفن، "نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاج، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنى، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة ميديا هب، وشركة أروما ستديوز.

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