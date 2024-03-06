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فن

مسلسلات رمضان 2024 .. موعد إذاعة مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة

مسلسل جودر- الف ليلة
مسلسل "جودر- الف ليلة وليلة"

ينتظر الكثيرون المسلسل الذي ينتمي إلى فئة المسلسلات الفانتازيا "جودر- ألف ليلة وليلة" للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل والذي لا يفصلنا عنه سوى الأيام القليلة.

موعد عرض مسلسل جودر- الف ليلة وليلة

ومن المقرر أن يعرض مسلسل جودر- الف ليلة وليلة في رمضان 2024، في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، حسبما أعلنت عن ذلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو ينتمي إلى مسلسلات الشركة التي تعرض على 15 حلقة  فقط.

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قصة مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة 

وتنطوي فكرة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة - المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 إلى أفكار الفانتازيا الأسطورية التي تتفرد من نوعها، كما يعد المسلسل من بين أضخم وأكبر المسلسلات إنتاجًا وذلك ما ظهر في البرومو الخاص به والذي يعكس ضخامة الديكور والملابس، والخدع البصرية وفنون الجرافيك  المستخدمة فيه.

أما عن قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة - فقهي تدور حول شخصية جودر المصري الصياد الذي تحدث له العديد من المعوقات في حياته كما يدخل في العديد من الصراعات مع أشقائه، وذلك لتفضيل أبيه إياه عنهم، وحبه الأكثر له.

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قنوات عرض مسلسل  جودر- ألف ليلة وليلة 

ومن المقرر أن يذاع مسلسل «جودر»، خلال شهر رمضان المبارك، عبر شاشة قناة ON وON Drama، ومنصة watch.

أبطال مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة 

ويشارك بطولة مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة مع النجم ياسر جلال كل من: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، آيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، ومسلسل جودر- ألف ليلة وليلة من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.

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