الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل عتبات البهجة لـ يحيى الفخراني

مسلسل عتبات البهجة
مسلسل عتبات البهجة

أعلنت الشركة المتحدة عن مسلسلات رمضان 2024 ومن بينها مسلسل عتبات البهجة بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني، ضمن موسم رمضان 2024.

يناقش مسلسل عتبات البهجة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية، حيث يظهر بهجت الأنصاري الذي يجسده الفنان القدير يحيي الفخراني، وهو انفلونسر على يوتيوب وله متابعين، ويقدم محتوى على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب باسم عتبات البهجة يحاول خلاله تقديم رسالة.

انتهاء تصوير مسلسل عتبات البهجة رمضان 2024

وقالت النجمة جومانة مراد في تصريحات تلفزيونية إن مسلسل عتبات البهجة من المسلسلات الاجتماعية المميزة، مضيفة أن المسلسل يتم تصويره حاليًا، وفي الحلقات الأخيرة.

وأضافت "مراد"، أنها تؤدي دور فتاة شعبية بسيطة خلال مشاركتها في مسلسل عتبات البهجة والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، كما أن المسلسل بسيط وعميق في نفس الوقت.

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قصة مسلسل عتبات البهجة

فيما يجسد الفنان يحيى الفخراني في مسلسل عتبات البهجة 2024 شخصية وكيل وزارة الصناعة المتقاعد الذي يتورط في مفارقات كوميدية مع أحفاده في عالم السوشيال ميديا، حيث يصبح «إنفلونسر» شهيرًا، وتدور احداث العمل في اطار اجتماعى تشويقي.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انطلاق حلقات مسلسل عتبات البهجة للفنان الفخراني، عبر شبكة قنوات DMC وdmc drama الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT.

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أبطال مسلسل عتبات البهجة

مسلسل «عتبات البهجة» بطولة يحيى الفخرانى، صلاح عبدالله، جومانا مراد عنبة،صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق،، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، ومن تأليف: مدحت العدل، إخراج: مجدي أبو عميرة، وإنتاج: شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

 

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مسلسلات رمضان 2024.. عتابات البهجة للفنان يحيى الفخراني

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مسلسلات رمضان 2024.. عتبات البهجة لـ يحيي الفخراني

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