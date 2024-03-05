الموعد النهائي لعرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، يتشوّق الجمهور لمشاهدة المسلسل عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمقرر عرضه في شهر رمضان المبارك، حيثُ أيام قليلة تفصلنا عن حلول أعظم الشهور، ويبدأ الموسم الرمضاني 2024.

الموعد النهائي لعرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني

يبحث الكثيرون عن الموعد النهائي لعرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، عبر وسائل البحث المُختلفة، تزامنًا مع إعلان البرومو الرسمي و البوستر الدعائي للمسلسل، خلال الأيام الماضية.

وانتهت الفنانة دينا الشربيني من تصوير أحداث مسلسلها الجديد "كامل العدد +1"، وذلك في العمل المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، ويأتي عرضه بعد النجاح الكبير الذي حققه في العام الماضي ولاقى ردود افعال طيبة وقت عرضه.

موعد عرض مسلسل كامل العدد

الموعد النهائي لعرض مسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، من المتوقع أن يعرض مسلسل كامل العدد حصريا على قنوات ON الفضائية، مع بداية شهر رمضان يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، على أن تعلن الشركة المنتجة مواعيد عرض المسلسل رسميًا خلال الأيام المقبلة.

قصة وأحداث مسلسل كامل العدد

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، حيث يواجه الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) مشاكل جديدة خاصة بأبنائهما وحياتهما الزوجية، استكمالًا لما دار في أحداث الجزء الأول الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل كامل العدد

مسلسل "كامل العدد +1" بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجى، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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