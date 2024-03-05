قائمة مسلسلات رمضان 2024 على قناة DMC.. مسلسل عتبات البهجة.. تراجيديا تغلف كوميديا

من الوهلة الأولى لمشاهدة برومو مسلسل عتبات البهجة للنجم يحيي الفخراني، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 الذي لا تفصلنا عنه سوى بضع أيام يعتقد المشاهد أنه من المنتظر أن يتابع مسلسلًا كوميديًا من الطراز الأول.

أحداث مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان 2024

يظهر النجم يحيي الفخراني ضمن المسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 يعيش العديد من المواقف الكوميدية ويبدو ضاحكًا ضحكته الطفولية المعهودة، كما يحاط الأبطال المشاركين له بالعمل بالعديد من المواقف الكوميدية الأخرى.

تفاصيل أحداث مسلسل عتبات البهجة

وعلى الرغم من أن هذا الاعتقاد فيه الكثير من الصحة، إلا أن الكثير أيضًا ربما لايدرك أن المسلسل يحتوي على مواقف يتضمنها شجن التراجيديا العميقة المغلفة بالكوميديا الساخرة التي يمكنها تحويل المحنة إلى منحة بنعومة تلك السخرية، تلك المعادلة الصعبة بين التراجيديا والكوميديا الكثير من المواقف المشابهة التي تحدث للعديد من الأشخاص.

إذ أظهرها المسلسل في صورة بهجت الأنصاري بطل العمل "يحيي الفخراني" الذي توفيت عنه زوجته وبعد عنه أولاده، إلا أنه استطاع أن يخرج من الوحدة التي حاصرته بعد أن مر بالشجن والتراجيديا في تلك اللحظات قوي ضعفه أثتاء وحدته.

وفي لافتة حسنة كانت الشركة المنتجة لمسلسل عتبات البهجة، بطولة الفنان يحيى الفخراني، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، أعلنت التضامن مع ذوي الهمم، من خلال ترجمة العمل إلى لغة الإشارة.

إذ نشرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانًا تكشف تفاصيل الفكرة.

وجاء نص البيان كالتالي: "إيمانًا بأهمية التفاهم والإحترام تجاه أبناءنا ذوي الإعاقة القادرون باختلاف وتماشيًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بتحمل المسئولية والعمل المشترك لتحسين أوضاعهم، لذلك تعلن شركة العدل الجروب عن قيامها بترجمة مسلسل "عتبات البهجة" بلغة الإشارة لتوفير الإتاحة لأكثر من 7.5 مليون مواطن مصري من الصم وضعاف السمع.. دعمًا للتجربة الإنتاجية الأولى من نوعها في الوطن العربي".

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل "عتبات البهجة" بطولة النجم يحيى الفخرانى، صلاح عبدالله، جومانا مراد عنبة، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وآخرون.

قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

كما من المقرر أن يعرض مسلسل عتبات البهجة عبر شبكة قنوات DMC الفضائية بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT.