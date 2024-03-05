الثلاثاء 05 مارس 2024
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فن

مسلسلات رمضان 2024| محمد عدلى لـ"الدستور": نورة تحد جديد ومهم

مسلسل نورة
مسلسل نورة

تمكنّت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من إحياء animation الأطفال من جديد، بعد سنوات طويلة، حرصًا منها على تقديم أعمال لتوعية الأطفال وطرق تعامل الأسرة المصرية مع أطفالها ممن هم في سن المراهقة، من خلال أحدث التقنيات في عالم الأنيمشن لتقديم محتوي آمن متنوّع بين التاريخي والاجتماعي وصولًا بالمحتوي الديني، من خلال مسلسل “نورة” و"نور والكوكب السعيد"، و"يحيي وكنوز" و"سر المسجد".

ووصف الكاتب والسيناريست محمد عدلي، تجربته في مسلسل "نورة" التابع للمجلس القومي للمرأة، وإشراف درامي سماح أبوبكر، بالتحدِى الجديد، لأنه يخاطب شريحة معينة من الأطفال وهو ما قبل المراهقة، متابعًا: "هذه السن تحديدًا من الفتيات صوتهن دائمًا غير مسموع، وهو سن على مشارف المراهقة والشباب".

وتابع عدلي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "هذه السن لا تستطيع التعبير عن مشاعرها، ولم تجد شخصا يستمع لها، ونورة بالنسبة لي هي رمز لهذا الجيل في حياتها الاجتماعية، وحياتها الخاصة التي لها علاقة بالمدرسة"، بالإضافة إلى الكثير من الموضوعات الهامة من بينها الاستغلال الإلكتروني وعلاقة الأصدقاء والصديقات ببعضهم البعض، وكيفية التعامل مع السوشيال ميديا، ومخاطرها، ومدى تأثر هذه السن تحديدًا بها.

وأضاف: "نوضح أيضًا من خلال مسلسل الانيمشن نورة طرق تعامل الآباء مع أولادهم ممن هم في هذا العمر، خاصًة أن نورة شخصية موهوبة، ورياضية وتساعد غيرها"، موضحًا أن هذه هي الفكرة الرئيسية التي ستدور حولها فكرة مسلسل "نورة" الذي سيعرض في الماراثون الرمضاني 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. مسلسل الأنيميشن "نورة" حصريا على CBC

"نورة" و"يحيى وكنوز".. أعمال الأطفال على خريطة "المتحدة" فى رمضان

Watch it تطرح برومو مسلسل الأطفال "نورة"

«دراما الأطفال»: تقديم «يحيى وكنوز ٣».. وعرض «نورة» و«سر المسجد»

مسلسل "نورة" 

وطرحت منصة Watch it مقطع فيديو للقطات الأولى لمسلسل الأنيميشن "نورة"، وكتبت الصفحة الرسمية للمنصة الرقمية على الفيديو الذى نشرته عبر فيس بوك: "نورة" عندها حلم ومصممة تحققه، ومن المرجح أن يدور المسلسل عن نصائح عائلية اجتماعية للفتاة "نورة".

ويناقش مسلسل “نورة” جزءا مهما يستفيد منه الصغار والكبار من خلال التربية السليمة وهي أهم مشاكل التربية التي تواجه الآباء والأبناء، وكيفية مساعدتهم في تحديد أفكارهم وتحقيق حلمهم مهما كان مستحيلا. 

نورة مسلسل الانيمشن نورة مسلسل نورة التفاصيل الكاملة لمسلسل الانيميشن نورة السيناريست محمد عدلي

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"نورة" و"يحيى وكنوز".. أعمال الأطفال على خريطة "المتحدة" فى رمضان

Watch it تطرح برومو مسلسل الأطفال "نورة"

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