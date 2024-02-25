الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

«دراما الأطفال»: تقديم «يحيى وكنوز ٣».. وعرض «نورة» و«سر المسجد»

يحيى وكنوز ٣
يحيى وكنوز ٣

فى إطار حرصها على تقديم أعمال فنية تخاطب جميع فئات المجتمع، اهتمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتلبية احتياجات الأطفال، لتقدم عددًا من أعمال الرسوم المتحركة المهمة، على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وقدمت «المتحدة» هذه الأعمال باستخدام أحدث التقنيات، وحرصت على أن تتضمن محتوى هادفًا، لتعليم الأجيال الجديدة مجموعة من القيم الأخلاقية والأفكار الخلاقة، مع تعزيز انتمائهم لوطنهم وتاريخه الممتد، وذلك بشكل بسيط تتوافر فيه كل عوامل الترفيه. 

واستمرارًا لسياستها تلك، تقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى موسم رمضان ٢٠٢٤، مسلسلًا جديدًا يحمل عنوان «سر المسجد»، وتطرح من خلاله عددًا من القيم السمحة والتعاليم الدينية، بالإضافة إلى توجيهات لمعالجة مشكلات مثل التنمر والسرقة وغيرهما. 

وتقدم «المتحدة» جزءًا جديدًا من مسلسل «مغامرات يحيى وكنوز»، الذى حقق نجاحًا كبيرًا على مدار العامين الماضيين، ويحمل هذا العام شعار «أرض الحكايات»، وتستكمل أحداثه سرد حكايات من تاريخ مصر القديمة، لربط الأطفال بماضيهم وحضارتهم.

وتقدم الشركة كذلك مسلسلًا جديدًا فى شهر رمضان المقبل يحمل اسم «نورة»، من المقرر عرضه على عدد من القنوات، بالإضافة إلى منصة «واتش إت»، والذى يحاول غرس عدد من المفاهيم الوطنية والقيم الإيجابية لدى الأطفال، مع تطوير سلوكياتهم ومهاراتهم الخاصة، بما يتلاءم مع العصر الحالى. 

وسبق لـ«المتحدة»، فى إطار سياستها لتقديم دراما الطفل، طرح عدد من الأعمال المتميزة، منها مسلسل «المحمية»، الذى يلقى الضوء على عدد من القضايا البيئية، مع تعريف الأطفال بعالم المحميات الطبيعية وكائناتها، وأهمية الحفاظ عليها، وكيفية توظيف التكنولوجيا الحديثة فى تحقيق ذلك.

كما قدمت منصة «واتش إت» مسلسل الرسوم المتحركة «ديسكفرى»، فى تجربة أولى لتقنية «3D»، مع قصة تستهدف تنمية الخيال والإبداع لدى الأطفال، إلى جانب إعمال العقل والبحث عن المعلومات، وجمعها من مختلف المصادر، وكيفية تحقيق الأحلام عبر إتقان الأساليب التقنية الحديثة، التى تواكب التطور التكنولوجى الحالى.

كذلك عرضت «المتحدة»، عبر قنواتها ومنصتها الإلكترونية، أجزاء مسلسل «القبطان عزوز»، للفنان سامح حسين وعدد من النجوم، والتى تناقش موضوعات مختلفة، فى إطار كوميدى ترفيهى.

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