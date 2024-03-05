كيف تظهر عائلة الفنان خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم؟

يعد مسلسل إمبراطورية ميم من أبرز وأهم الأعمال التي تعرضها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا الموسم في رمضان على شاشاتها التلفزيونية المُختلفة، وينتظره الجمهور شوقًا، كونه عمل تُرجمَ لرواية الكاتب الكبير الكبير إحسان عبدالقدوس، والتي تتناول العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية.

ومع قرب حلول شهر رمضان الكريم، حيثُ يفصلنا فقط ستة أيام على بداية أول أيامه، ويبدأ معه مارثون دراما رمضان، ازداد البحث حول طبيعة مسلسل إمبراطورية ميم، ودور عائلة الفنان خالد النبوي، الذي يُسند إليه بطولة العمل.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

مسلسل إمبراطورية ميم رمضان 2024

ويأتي مسلسل إمبراطورية ميم ضمن قائمة الأعمال الرمضانية 2024، التي تعرض على شاشات الشركة المُتحدة، حيثُ تقدم مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية التي تتنوّع بين تاريخية واجتماعية وكوميدية، والاجتماعية في إطار مليء بالإثارة والتشويق.

قصة وأحداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل ملئ بالانسانية، حول مختار أبوالمجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم.

مع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدي خلال الحلقات يحمل رسائل اجتماعية مباشرة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية.

مسلسل إمبراطورية ميم

أبطال وصناع مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة الفنان خالد النبوي، و تشاركه الفنانة حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

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مواعيد عرض مسلسل امبراطورية ميم رمضان 2024