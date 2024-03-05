مشكلات تدب في عائلة خالد النبوي بمسلسل إمبراطورية ميم.. تفاصيل

ينتظر جمهور ومحبي الفنان خالد النبوي عرض مسلسل إمبراطورية ميم خلال مسلسلات رمضان 2024، وكانت الشركة المنتجة قد أعلنت البرومو التشويقي والبوستر الدعائي خلال الأيام القليلة الماضية.

احداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل ملئ بالانسانية، حول مختار أبوالمجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدي خلال الحلقات يحمل رسائل اجتماعية مباشرة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية.

موعد مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوم الإثنين المقبل، المقر أول أيام شهر رمضان 2024 الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

قائمة أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم

-الفنان خالد النبوي

- الفنانة حلا شيحة

- نور النبوي

- مايان السيد

- نشوى مصطفى

- محمود حافظ

- هاجر السراج

- محمد محمود عبدالعزيز

- إلهام صفي الدين

- إيمان السيد

- نورهان منصور

- ليلى عز العرب

- يارا عزمى

- الطفلة منى زاهر

- الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين

- المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك

- إخراج محمد سلامة

- إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى