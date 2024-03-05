الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

مشكلات تدب في عائلة خالد النبوي بمسلسل إمبراطورية ميم.. تفاصيل

امبراطورية ميم
امبراطورية ميم

ينتظر جمهور ومحبي الفنان خالد النبوي عرض مسلسل إمبراطورية ميم خلال مسلسلات رمضان 2024، وكانت الشركة المنتجة قد أعلنت البرومو التشويقي والبوستر الدعائي خلال الأيام القليلة الماضية. 

احداث مسلسل إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، مأخوذ عن الرواية الأصلية التي تحمل نفس الاسم، للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، ومسلسل ملئ بالانسانية، حول مختار أبوالمجد، ويجسده النجم خالد النبوي، وهو أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، خاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينه وبينهم، ومن ثم تتم مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المختلفة بشكل مبسط للجمهور، مع وجود خط لايت كوميدي خلال الحلقات يحمل رسائل اجتماعية مباشرة، ويناقش الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية. 

موعد مسلسل إمبراطورية ميم

يعرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة النجم خالد النبوي يوم الإثنين المقبل،  المقر أول أيام شهر رمضان 2024 الموافق 11 مارس 2024، ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة موعد عرض العمل رسميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

قائمة أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل إمبراطورية ميم المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم 

-الفنان خالد النبوي

- الفنانة حلا شيحة

- نور النبوي

- مايان السيد

- نشوى مصطفى

- محمود حافظ

- هاجر السراج

- محمد محمود عبدالعزيز

- إلهام صفي الدين

- إيمان السيد

- نورهان منصور

- ليلى عز العرب

- يارا عزمى

- الطفلة منى زاهر

- الطفل آدم وهدان وغيرهم من الفنانين

- المسلسل سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك

- إخراج محمد سلامة

- إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى

إمبراطورية ميم موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم موعد اعادة مسلسل إمبراطورية ميم قصة مسلسل إمبراطورية ميم أبطال مسلسل إمبراطورية ميم مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 موعد عرض مسلسل خالد النبوي حلا شيحه نشوى مصطفى دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة خالد النبوي

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض إمبراطورية ميم لـ خالد النبوي

الأكثر قراءة

عطل فنى يضرب فيسبوك

عاجل.. خبير أمن معلومات يكشف مفاجأة عن تعطل فيسبوك

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

موعد صرف معاشات شهر ابريل 2024

البنك المركزى يعلن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية لـ35.311 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

17 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية استهدفت خان يونس

بمشاركة مصر.. الأردن ينفذ أكبر عمليات إنزال جوى على غزة

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟