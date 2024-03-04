الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منها "إمبراطورية ميم".. "المتحدة" تبرز علاقة الآباء بالأبناء فى دراما رمضان 2024

إمبراطورية ميم
إمبراطورية ميم

تطرقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، خلال ماراثون الدراما الرمضانية 2024، لتناول موضوعات أسرية تدور حول علاقة الآباء بالأبناء، والطرق الصحيحة للتعامل مع الجيل الناشيء من خلال مسلسلات الدراما الرمضانية.
 

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تبحث الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن الطرق الصحيحة للتربية السليمة للأطفال في الأسر المصرية، وفي هذا التقرير نوضح الموضوعات التي تتناول العلاقة الأبوية.
 

إمبراطورية ميم 

تدور أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، وتتصاعد الأحداث وتزيد المشاكل بين الأبناء والأب بسبب عدم اتفاقهم في وجهات النظر.

المسلسل من بطولة: خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبدالعزيز، وهو تحول درامي لقصة إحسان عبدالقدوس، ومن سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

بابا جه 

مسلسل "بابا جه" ينتمى إلى نوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية الكوميدية، ويتضمن 15 حلقة، ويجسد النجم أكرم حسني، خلال الأحداث، دور "هشام"، وهو رجل في الأربعينات من عمره يعمل مديرًا في أحد الفنادق الكبرى، في فترة كورونا يتعرض للعديد من الأزمات بسبب الأحداث التي تمر به، وهو متزوج من نسرين أمين، وتجسد الطفة لافينيا نادر دور ابنتهما، ومن ثم تتوالى الأحداث لمناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والأسرية بطريقة لايت كوميدى، منها علاقة الآباء بالأبناء، والتربية الإيجابية، والخلافات الزوجية، وغيرها من القضايا الإنسانية.

يشارك فى بطولة مسلسل "بابا جه" أمام النجم أكرم حسني، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: نسرين أمين، سما إبراهيم، محمود البزاوي، فريال يوسف، محمد أوتاكا، عمرو وهبة، ياسر الطوبجي، الطفلة لافينيا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة حور أحمد، والطفلة جويا أحمد، كما يشارك فى أحداث المسلسل مجموعة من النجوم ضيوف شرف أبرزهم: كريم فهمي، وهو من تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإنتاج شركة ميديا هب- سعدى جوهر، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج خالد مرعي.
 

المعلم 

يطل مصطفى شعبان خلال الأحداث بدور جديد، حيث يعمل تاجر سمك ويبيعه في بعض المناطق الشعبية، ويدخل في العديد من الصراعات، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها في إطار شعبي اجتماعي.

وتستمر رحلة صعود الفنان مصطفى شعبان خلال المسلسل، وفيها يتفانى في التحقيق بحثًا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وكذا سرقة أمواله، حيث يدخل العديد من الشخصيات في دائرة الشك.

مسلسل "المعلم" بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، سامح بسيوني، وآخرون، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المعلم مصطفى شعبان مسلسل بابا جه أكرم حسني بابا جه إمبراطورية ميم خالد النبوي

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