مسلسلات رمضان 2024.. دور حلا شيحة في امبراطورية ميم أمام خالد النبوي

ينتظر متابعو الدراما المصرية معرفة تفاصيل وكواليس جديدة عن مسلسل إمبراطورية ميم للفنان خالد النبوي، والذي يشارك بقوة في مارثون الدراما الرمضانية 2024، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المبارك 2024، على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



دور حلا شيحة في مسلسل إمبراطورية ميم

تعود حلا شيحة لجمهورها من جديد بعد غياب 4 سنوات من خلال مسلسلها الجديد “إمبراطورية ميم” الذي يخوض بطولته خالد النبوي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما شهر رمضان المقبل.

وتسعى حلا لإثبات ذاتها من جديد وذلك بظهورها بدور جديد ومختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل، لتعويض فترة غيابها منذ أن قدمت مسلسل “خيانة عهد” في موسم دراما رمضان عام 2020.

وعادت حلا إلى التمثيل من جديد وذلك بعد طلاقها وتصالحها مع نقابة المهن التمثيلية بقيادة النقيب أشرف زكي وتقدم خلال المسلسل شخصية فتاة تقع في قصة حب مع النجم خالد النبوي والذي يظهر بشخصية أب لستة أبناء هم:"نور النبوى، هاجر السراج، إلهام صفى الدين، منى أحمد زاهر، آدم وهدان، وطفل صغير اسمه مصطفى".

قصة مسلسل إمبراطورية ميم

وتجسد الفنانة مايان السيد خلال أحداث مسلسل "إمبراطورية ميم" شخصية "مادي" التى تقترب من شخصيتها الحقيقية على أرض الواقع بنسبة تصل إلى 50%.

تخوض الفنانة يارا عزمي السباق الرمضاني بمسلسل "إمبراطورية ميم" وتجسد شخصية "نادين"، الفتاة الطموحة التي تسعى لإثبات جدراتها بالمجال العقاري.

وتدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم ضمن مسلسلات رمضان 2024 في إطار اجتماعي، حول أب يتحمل مسئولية تربية أبنائه الـ 6 المختلفين في الأعمار بمفرده عقب وفاة زوجته، بجانب عمله في وزارة التربية والتعليم، وتتصاعد الأحداث وتزيد المشاكل بين الأبناء والأب بسبب عدم اتفاقهم في وجهات النظر.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

تكون فريق عمل مسلسل إمبراطورية ميم من عدة نجوم:

خالد النبوي

حلا شيحة

نشوى مصطفى

محمود حافظ

نور النبوي

محمد محمود عبدالعزيز

إيمان السيد

مايان السيد

هاجر السراج

نجلاء بدر

نورهان منصور

عمر زهران

منى أحمد زاهر

آدم وهدان

ليلى عز العرب

إلهام صفي الدين

أحمد السلكاوي

أحمد طلعت

يارا عزمي

محمود فايز

أحمد عنان

عمر حسن

يعد مسلسل إمبراطورية ميم من إنتاج أروما، وتامر مرتضى، وهو تحول درامي لقصة إحسان عبدالقدوس، ومحمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمد سلامة.

مواعيد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

أعلنت قناة DMC، بشكل رسمي عن انطلاق عرض مسلسل إمبراطورية ميم، في رمضان 2024 بطولة خالد النبوي، بشكل حصري، حيث كتبت القناة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": انتظروا مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي وباقة من ألمع نجوم الدراما في رمضان شهر الفرحة حصريًا على Dmc.

كما أعلنت قناة Dmc دراما، عبر حساباتها الرسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن عرضها لمسلسل إمبراطورية ميم، في رمضان 2024، قائلة: انتظروا مسلسل إمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي، وباقة من ألمع نجوم الدراما في رمضان شهر الفرحة حصريًا على قناة Dmc.

كشفت منصة Watch it الإلكترونية، عن عرض مسلسل إمبراطورية ميم، ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، وهو ما يشجع المصريين على متابعة المسلسل في الأوقات التي يرغبون فيها.