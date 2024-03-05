الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل الكبير أوي 8 لـ"أحمد مكي"

الكبير أوي 8
الكبير أوي 8

كل أبطال مسلسل الكبير أوي 8 لـ "أحمد مكي".. أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم، وبداية عرض مسلسلات رمضان 2024، والتي ينتظرها عدد كبير من الجمهور.

ويعد مسلسل الكبر أوي من الأعمال الكوميدية التي يتشوّق لها الجمهور، خاصة وأن المواسم السبع الماضية حققت نجاحًا كبيرًا، لذا يزداد البحث عن كل أبطال مسلسل الكبير أوي 8 لـ "احمد مكي"، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2024 على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8

يتم عرض أولى حلقات مسلسل الكبير أوي الجزء 8 رمضان 2024، يوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024، على أن تعلن الشركة المُنتجة للمسلسل توقيت عرضه رسميًا على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتم نقل مسلسل الكبير أوي الجزء 8 عبر قنوات ON بشكل حصري، طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة “watch it” الرقمية، ومن المتوقع أن يكون الجزء الثامن مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

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أبطال وصنّاع مسلسل الكبير أوي 8

يشارك في بطولة الموسم الثامن من مسلسل الكبير أوي عدد كبير من الفنانين بجانب  أحمد مكي، وهم:

- رحمة أحمد

- بيومي فؤاد

- مصطفى غريب

- هشام إسماعيل

- محمد سلام

- سماء ابراهيم

- حسين حجاج

- حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي.

- تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين

- إخراج أحمد الجندي.

 

موعد شهر رمضان 2024 

أكدت معامل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد شهر رمضان 2024 سيكون يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024 فلكيا وأن آخر أيامه (30 رمضان) سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وذلك وفقا لكافة الحسابات الفلكية التي تم إعدادها مسبقا.

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