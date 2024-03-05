مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء 8

ينتظر عدد كبير من محبي الفنان أحمد مكي، مشاهدة الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث تصدرت محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد الإعلان عن البوستر الدعائي والبرومو التشويقي للمسلسل.

موعد عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8

يتم عرض اولى حلقات مسلسل الكبير اوي الجزء 8 رمضان 2024، يوم الإثنين الموافق 11 من مارس 2024، على أن تعلن الشركة المُنتجة للمسلسل توقيت عرضه رسميًا على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتم نقل مسلسل الكبير أوي الجزء 8 عبر قنوات ON بشكل حصري، طوال أيام شهر رمضان، كما يعرض على منصة “watch it” الرقمية، ومن المتوقع أن يكون الجزء الثامن مليئًا بالمواقف المضحكة والطريفة التي تجذب المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8

يتم عرض مسلسل الكبير اوي الجزء 8 خلال الموسم الرمضاني لعام 2024ـ على شبكة قنوات on، وأيضا عبر منصة «Watch IT»، وسيتم الإعلان عن مواعيد عرض العمل قريبًا.

قصة مسلسل الكبير اوي 8

تدور قصة الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، إلا أنه ينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، ويظهر الفنان محمد سلام، في شخصية مقدم برامج "ستاند آب كوميدي"، ويعيش "الكبير" في أحداث خيالية مع أبطال كرتونات ديزني، والتي تظهر فيها الفنانة شيماء سيف، كضيف شرف.

أبطال مسلسل الكبير اوي

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل الكبير أوي 8 المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

- أحمد مكي

- رحمة أحمد

- بيومي فؤاد

- مصطفى غريب

- هشام إسماعيل

- محمد سلام

- سماء ابراهيم

- حسين حجاج

- حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.

- العمل من إنتاج شركة سينرجي

- تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين

-إخراج أحمد الجندي.