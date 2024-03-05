مسلسلات رمضان 2024.. معلومات عن مسلسل الحشاشين لـ"كريم عبدالعزيز"

ينتظر محبّي الفنان كريم عبد العزيز عرض مسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024، حيث أثار البرومو التشويقي والبوستر الدعائي عدد كبير من الجمهور راغبين في التعرف على قصته.

وينشر "الدستور" كل المعلومات عن مسلسل الحشاشين لـ " كريم عبدالعزيز" وموعد عرضه في شهر رمضان وقصة وأحداث المسلسل، إضافة إلى القائمة الكاملة لأبطاله.

قنوات عرض مسلسل الحشاشين

كشفت قناة DMC عن عرض مسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز في شهر رمضان 2024، عبر شاشاتها بشكل حصري، إضافة إلى منصة Watch it الرقمية والتي طرحت، في وقت سابق، بوستر جديد لمسلسل الحشاشين بطولة النجم كريم عبد العزيز المقرر عرضه في رمضان 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد عرض مسلسل الحشاشين

موعد عرض مسلسل الحشاشين، من المقرر عرض المسلسل بداية من شهر رمضان الموافق يوم الإثنين 11 مارس 2024، على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن تعلن الشركة المنتجة الموعد الرسمي خلال أيام قليلة.

قصة وأحداث مسلسل الحشاشين

يجسد الفنان كريم عبد العزيز دور حسن الصباح مؤسس الفرقة من خلال رحلة مليئة بالمغامرات ويقدم أداءً يعكس تفردًا ومهارة في التمثيل، حيث يسعى لترك بصمة لامعة في تاريخه الفني، ويخوض تحديًا كبيرًا من خلال التعامل مع إحدى أكثر قضايا التاريخ والاعتقاد حساسيةً في المنطقة العربية.

وتقع أحداث المسلسل في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، إذ أسس حسن لصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين"، رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام و الأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

أبطال وصناع مسلسل الحشاشين

يشارك عدد كبير من نجوم الفن في مسلسل الحشاشين المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2024 وهم:

-كرم عبد العزيز

- فتحى عبد الوهاب

- نيقولا معوض

- ميرنا نور الدين

- أحمد عيد

- إسلام جمال

- محمد رضوان

- سامى الشيخ

- عمر الشناوى

- نور ايهاب

سزان نجم الدين

- ياسر علي ماهر

- بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف

- المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال

- إخراج بيتر ميمى

- إنتاج شركة سينرجى

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